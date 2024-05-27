CHP'li Adem: Ukrayna’dan gelen 1 tır karkas ette salmonella tespit edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna’dan gelen 1 tır karkas ette salmonella tespit edildiğini bildirerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepki gösterdi. "Halkın hastalıklı et yemesine göz yumamazsınız" diyen Adem, "Bu ihmalkarlık ve vahim olay karşısında sizi ve diğer tüm sorumluları, derhal istifaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ukrayna’dan gelen 1 tır karkas ette salmonella tespit edildiğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya tepki gösterdi.

"Daha 4 gün önce uyarmıştık" diyen Adem, "Çıkarılan son kararname ile tüm ülkelerden tırnaklı canlı hayvan ithal edilmesinin ülkemize hastalık getireceğini söylemiştik. Üzerinden 3 gün geçmeden, Ukrayna’dan gelen 1 tır karkas ette salmonella tespit edildi. Bu konuda acil olarak kamuoyunu bilgilendirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"SUÇ İŞLİYORSUNUZ"

CHP'li Erhan Adem, şöyle devam etti: "Sayın Bakan, et fiyatlarını düşüreceğim diye halk sağlığı ile oynayamazsınız, halkın hastalıklı et yemesine göz yumamazsınız. Türk Ceza Kanunu Madde 186’ya göre açıkça suç işliyorsunuz. Bu ihmalkarlık ve vahim olay karşısında sizi ve diğer tüm sorumluları, derhal istifaya çağırıyoruz. Bu olayda sorumluluğu bulunan Bakanlığınız yöneticileri ve siz, halk sağlığını tehlikeye sokmak suçunu işliyorsunuz. Halkımızın sağlığı için bu konuda derhal adım atılmasını talep ediyoruz."

BAKAN YUMAKLI'YA SORULAR

Erhan Adem, yanıtlaması istemiyle Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

">> Ukrayna’dan ithal edilen hastalıklı etler, gümrükte gerekli riskli dönem süresine ve koşullarına uyularak bekletilmiş midir? Yoksa gerektiği kadar bekletilmeden Et ve Süt Kurumu Denizli Kombinasına mı gönderilmiştir?

>> Hastalık tespit edilene kadar Et ve Süt Kurumu Denizli Kombinasına giden etlerin akıbeti ne oldu?

>> Bu etler, Et ve Süt Kurumu mağazalarında satışa sunuldu mu? Halkımız bu etlerden satın aldı mı?

>> Tahliller sonuçlanmadan bu etleri nasıl ülke sınırları içine sokarsınız? Halk sağlığını nasıl tehlikeye atarsınız?

>> Bu ülkenin Tarım Bakanı olarak, ülkede hayvan hastalıklarının artmasına ve halkımızın sağlıksız et tüketmesine nasıl göz yumarsınız?"