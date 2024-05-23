CHP'li Adıgüzel'den Selçuk Bayraktar'a tepki: Devlet adına konuşma yetkisini kimden aldın?

CHP'li Mustafa Adıgüzel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a tepki göstererek, "Devlet adına yurt dışında yapılan bir operasyonun Dışişleri Bakanı tarafından açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Sen kimsin ki devlet adına konuşuyorsun?" ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın İran'daki helikopter kazası hakkında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Katıldığı bir televizyon programında Adıgüzel, "Bu ülkenin Dışişleri Bakanı yok mu? Milli Savunma Bakanı yok mu? Selçuk Bayraktar sen kimsin? Yetkiyi kimden aldın da çıkıp devlet adına açıklama yapıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, "'Akıncı, İran operasyonunda düşen helikopteri buldu' diye açıklama yapıldı" ifadesini kullanarak, "İran hayır biz bulduk diyor, ama Türkiye'ye de teşekkür ediyor. Onlar buldu veya biz bulduk. Esas rahatsız edici olan; Selçuk Bayraktar'ın devlet adına yurt dışında yapılan bir operasyonla ilgili konuşması" dedi.

CHP'li Adıgüzel, şöyle devam etti: "Açıklamasında diyor ki o anda havada olan silahlı bir İHA'yı gönderdik, ancak İran bunu istemedi sonra başka bir tane gönderdik. Sen Milli Savunma Bakanı mısın? Dışişleri Bakanı mısın? Devlet adına yurt dışında yapılan bir operasyonun Dışişleri Bakanı tarafından açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Efendim çok geç bir saatte tesadüfen işyerindeydim diyor. Yani Selçuk Bayraktar'ın orada olması bizi de İran'ı da kurtardı mı? Efendim Çorlu'dakilerle, Van'dakilerle, Azerbaycan'dakilerle temasa geçmiş. Sen kimsin ki devlet adına konuşuyorsun? Devleti ne hale getirdiklerini ifade etmek için söylüyorum. Bu nasıl bir dağınıklıktır?"