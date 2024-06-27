CHP'li Adıgüzel'den 'TÜGVA' tepkisi: Altınordu İlkokulu'nu işgal ediyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Altınordu İlkokulu’nda faaliyetlerde bulunan TÜGVA'ya tepki göstererek, "Altınordu İlkokulu, TÜGVA isimli kuruluş tarafından işgal edilmiştir... İşgale derhal son verilmesini ve çocukların yakasından düşülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Altınordu İlkokulu’nda TÜGVA’nın faaliyetlerde bulunmasına tepki gösterdi.

Okul önünde CHP İl Başkanı Bülent Akpınar, Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nurten Kaymaz ve öğrenci velileri ile birlikte bir açıklama gerçekleştiren Adıgüzel, "Burada şu nedenle bulunuyoruz, Altınordu İlkokulu, TÜGVA isimli kuruluş tarafından işgal edilmiştir. Bir protokol kapsamında olduğu iddia edilen bir sözleşme ve de Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü dahli ile TÜGVA yetkilileri okula konuşlanmış, reklam kampanyası yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, şöyle devam etti: "Söz konusu sözleşmede dahi sadece lise ve ortaokul öğrencileri ile sınırlı tutulacağı belirtilmesine rağmen burada çoğunluğu ilkokul öğrencisi olan öğrencilerimiz video çekimlerine dahil edilmiştir. Ayrıca eğitim öğretim sezonu 1 Temmuz'da bitmektedir. Yani öğretmenlerimiz halen burada görev yapmaktadır. Buna rağmen 23 Haziran'da yani eğitim öğretim resmi olarak bitmeden verilen bir izin söz konusudur. Bu izin de kapsamına ilkokul öğrencilerinin dâhil edilmesi de anormaldir."

"ÖĞRENCİ VELİLERİNİN İZNİ YOK"

"TÜGVA'nın il temsilcisi televizyon kameralarını buraya çağırarak, okul müdürünün dâhil olmadığı bir ortamda adeta okulu yöneterek, çocukların görüntülerini alarak sosyal medya ve çeşitli mecralardan bu görüntüleri yayınlamıştır" diyen Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Görüntülerden anlaşılacağı üzere söz konusu çocukların yarısından çoğu ilkokul çocuklarıdır. Zaten öğrenci velilerinin izni de yoktur. Daha sonradan izin uydurulmaya çalışılmıştır. Öğrenci velileri izin verse dahi uluslararası çocuk sözleşmesi ve Anayasamızdaki çocukların korunmasına ilişkin ilkeler gereğince siyasi, yarı siyasi veya ne amaca dönük olduğu tam belli olmayan ve Cumhuriyet değerleri ile çatışma içerisinde olan bu tür FETÖVARİ kuruluşların çalışmalarında çocukların görüntülerinin kullanılması ailenin rızası dahi olsa yasa dışıdır. Devletin çocukları koruması ilkesine aykırıdır.

"İŞGALE SON VERİLSİN"

TÜGVA'ya tepki gösteren Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Burada yapılan programa bakıldığı zaman eğer amaç dini eğitim ise ya da Kur'an kursu ise Diyanet kurumu ne güne duruyor? Yani bu devletin işidir. Diğer faaliyetlere baktığımızda sosyal faaliyetler spor faaliyetleri ve kitap okuma... Milli Eğitim'in bu okulunda bu faaliyetler eksik mi yapılmaktadır ki TÜGVA buraya girmektedir? Kamu okulları bizimdir. İşgale derhal son verilmesini ve çocukların yakasından düşülmesini istiyoruz."