CHP'li Adıgüzel, Diyanet'in Mekke'deki yemeğini Saray'a sordu: Türkiye'de hamaset Mekke'de ziyafet!
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı ve ekibinin Mekke ziyaretindeki yemek ikramında; 14 çeşit yemek, 5 çeşit içecek, 11 çeşit meyve ve tatlıdan oluşan abartılı bir menü servis edildiğini anımsattı. Yemeğin hac ve umre gelirleri ile finanse edildiğine dikkat çeken Adıgüzel, "Yoksullara 'Sizi Allah açlıkla imtihan ediyor' diyenlere sormak gerekir böylesi bir şatafatı hem de kutsal topraklarda yapmak ne kadar Müslümanlığa sığar?" ifadelerini kullandı. Adıgüzel, verdiği önerge ile konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sorarak söz konusu yemeğin detaylarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, BirGün'ün gündeme getirdiği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke ziyaretinde verdiği yemeğin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sordu.
Bu organizasyonda 14 çeşit sıcak yemek, 11 farklı meyve, 5 çeşit içecek ve tatlı ikram edildiğine dikkat çeken Adıgüzel, "İşin en kötü tarafı da Devlet Denetleme Kurulu üyesinin de aynı yemekte bulunması ve yemeğin hac ve umre gelirleri ile finanse edilmiş olması" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'de pek çok çocuk okuluna aç gidiyor, ülkemizde çocuklarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı gelişim geriliği gözlemleniyor. Din ve diyanet adına Mekke'ye gidip insanları bu kadar rahatsız edecek tutum ve davranışlarda bulunmayın" diyen Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve ekibi hakkında yetkililerce gereğinin yapılması çağrısında bulundu.
Adıgüzel şunları belirtti:
"İşin en kötü tarafı da Devlet Denetleme Kurulu üyesinin de aynı yemekte bulunması ve yemeğin hac ve umre gelirleri ile finanse edilmiş olması. Ne Peygamberimizin bir hadisinde böyle bir şey var ne de Kur'an-ı Kerim'de.
Yoksullara sizi Allah açlıkla imtihan ediyor diyenlere sormak gerekir böylesi bir şatafatı hem de kutsal topraklarda yapmak ne kadar müslümanlığa sığar?
Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyor, Türkiye'de pek çok çocuk okuluna aç gidiyor, ülkemizde çocuklarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı gelişim geriliği gözlemleniyor. Din ve diyanet adına Mekke'ye gidip insanları bu kadar rahatsız edecek tutum ve davranışlarda bulunmayın. Defalarca söyledik Ali Erbaş ve ekibinin asla dinle, İslam'la ilgisi yok. Derhal gereği yapılsın."
"ŞEFFAFLIKTAN UZAK, DENETİME KAPALI FAALİYETLER"
Adıgüzel'in önergesi ise şu şekilde
"Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Mekke’de düzenlediği yemek daveti kamuoyunda büyük tepki toplamıştır. Basına yansıyan bilgilere göre bu organizasyonda 14 çeşit sıcak yemek, 11 farklı meyve, 5 çeşit içecek ve tatlı ikram edilmiş, organizasyonun tüm masrafı "hac ve umre gelirleri" kaleminden karşılanmıştır.
Bu tür organizasyonların kamu vicdanını zedelediği, dini hizmetlerin ve halkın kutsal duygularının istismar edilerek savurganlığa gerekçe yapılmasının kabul edilemez olduğu ortadadır. Özellikle Gazze’de çocuklar ölüme ve açlığa mahkum ediliyorken ve Türkiye’de milyonlarca vatandaşımız açlık sınırının altında yaşarken bu yemek organizasyonu vicdanları yaralamaktadır.
Diyanet'in geçmişte de şeffaflıktan uzak, denetime kapalı faaliyetleri kamuoyunda tepki çekmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu yemeğin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir."
Adıgüzel'in konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a soruları şöyle:
• Mekke’de düzenlenen bu yemekli organizasyonun toplam maliyeti ne kadardır?
• Harcamalar iddia edildiği gibi “Hac ve Umre gelirlerinden” mi karşılanmıştır? Bu tür gelirlerin kullanımıyla ilgili yasal ve idari düzenlemeler nelerdir?
• Organizasyona katılan kamu görevlilerinin ve davetlilerin listesi nedir? Kaç kişi katılmıştır? Bu kişilerin Mekke’deki masrafları (ulaşım, konaklama, yemek vb.) hangi kaynaklardan karşılanmıştır?
• Söz konusu yemek organizasyonu için hizmet alımı yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi firmalarla, hangi yöntemle (ihale, doğrudan temin vb.) çalışılmıştır?
• Organizasyona katılan personelin fotoğraf çekmesinin engellendiği, bu etkinliğin iç eleştirilerle karşılandığı iddiaları doğru mudur? Bu konuda idari bir inceleme başlatılmış mıdır?
• Hac ve Umre gelirlerinin, hacı adayları ve din hizmetine gönül veren vatandaşlarımızın dini duyguları üzerinden toplanan bir emanet olduğu dikkate alındığında; Diyanet İşleri Başkanlığı bu gelirleri kullanırken hangi etik ve mali denetim mekanizmalarını işletmektedir?