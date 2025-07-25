CHP'li Adıgüzel, Diyanet'in Mekke'deki yemeğini Saray'a sordu: Türkiye'de hamaset Mekke'de ziyafet!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, BirGün'ün gündeme getirdiği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke ziyaretinde verdiği yemeğin detaylarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sordu.

Bu organizasyonda 14 çeşit sıcak yemek, 11 farklı meyve, 5 çeşit içecek ve tatlı ikram edildiğine dikkat çeken Adıgüzel, "İşin en kötü tarafı da Devlet Denetleme Kurulu üyesinin de aynı yemekte bulunması ve yemeğin hac ve umre gelirleri ile finanse edilmiş olması" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de pek çok çocuk okuluna aç gidiyor, ülkemizde çocuklarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı gelişim geriliği gözlemleniyor. Din ve diyanet adına Mekke'ye gidip insanları bu kadar rahatsız edecek tutum ve davranışlarda bulunmayın" diyen Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve ekibi hakkında yetkililerce gereğinin yapılması çağrısında bulundu.

Adıgüzel şunları belirtti:

"İşin en kötü tarafı da Devlet Denetleme Kurulu üyesinin de aynı yemekte bulunması ve yemeğin hac ve umre gelirleri ile finanse edilmiş olması. Ne Peygamberimizin bir hadisinde böyle bir şey var ne de Kur'an-ı Kerim'de.

Yoksullara sizi Allah açlıkla imtihan ediyor diyenlere sormak gerekir böylesi bir şatafatı hem de kutsal topraklarda yapmak ne kadar müslümanlığa sığar?

Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyor, Türkiye'de pek çok çocuk okuluna aç gidiyor, ülkemizde çocuklarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı gelişim geriliği gözlemleniyor. Din ve diyanet adına Mekke'ye gidip insanları bu kadar rahatsız edecek tutum ve davranışlarda bulunmayın. Defalarca söyledik Ali Erbaş ve ekibinin asla dinle, İslam'la ilgisi yok. Derhal gereği yapılsın."

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

"ŞEFFAFLIKTAN UZAK, DENETİME KAPALI FAALİYETLER"

Adıgüzel'in önergesi ise şu şekilde

"Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında Mekke’de düzenlediği yemek daveti kamuoyunda büyük tepki toplamıştır. Basına yansıyan bilgilere göre bu organizasyonda 14 çeşit sıcak yemek, 11 farklı meyve, 5 çeşit içecek ve tatlı ikram edilmiş, organizasyonun tüm masrafı "hac ve umre gelirleri" kaleminden karşılanmıştır.

Bu tür organizasyonların kamu vicdanını zedelediği, dini hizmetlerin ve halkın kutsal duygularının istismar edilerek savurganlığa gerekçe yapılmasının kabul edilemez olduğu ortadadır. Özellikle Gazze’de çocuklar ölüme ve açlığa mahkum ediliyorken ve Türkiye’de milyonlarca vatandaşımız açlık sınırının altında yaşarken bu yemek organizasyonu vicdanları yaralamaktadır.

Diyanet'in geçmişte de şeffaflıktan uzak, denetime kapalı faaliyetleri kamuoyunda tepki çekmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu yemeğin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması gerekmektedir."