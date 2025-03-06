CHP'li Adıgüzel, SGK kapsamına alınan ilaçlar hakkında konuştu: Reklam yapmayın

HABER MERKEZİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 5 kanser ilacını geri ödeme listesine alması sonrası açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, birçok hayatı ilacın ödeme kapsamı dışında olduğunu söyledi.

Mustafa Adıgüzel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından kanser tedavisinde kullanılan 5 ilacın SGK kapsamına alınmasına ilişkin duyurusunun ardından açıklama yaptı.

Adıgüzel, söz konusu ilaçların çok kullanılmadığını ve elzem olmadığını belirterek kalp yetmezliğinde kullanılan Sacubitril etken maddeli ilacın geri ödeme listesine alınmasını talep etti.

"Böyle küçük işler yapıp büyük reklamlar yapıyorlar" diyen Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geri ödeme kapsamına alıp hastaların mağduriyetlerini gidermek istiyor musunuz? Kalp yetmezliğinde kullanılan, kutusu 2 bin 500 TL olan ve yıllardır ödemediğiniz sacubitril etken maddeli ilacı geri ödeme kapsamına alın. Bakın bu ilacı alamayan hastalar ayda bir kalp yetmezliğinden acillere düşüyorlar, en az bir hafta yatarak tedavi görmek zorunda kalıyorlar. Hem hayatları riske giriyor hem hastane ve devlete daha fazla yük oluyor. Dünyanın her tarafında kullanılan bir ilaç ve tüm ülkeler geri ödeme kapsamında ödüyor siz neden ödemiyorsunuz? Yapacaksanız böyle işler yapın. Reklam yapmayın, iş yapın."

"BİLİMLE AYNI YERDE DEĞİLSİNİZ"

Değerlendirmesinde "Hacamat yapan ve yaptıranlarla aynı kafadasınız" diyen Adıgüzel, "Mesela kolonoskopi olacak hasta için bağırsak temizliği gerekiyor. İlacı ödemiyorsunuz, hasta nasıl bağırsağını temizleyecek? Kendi kendine bağırsajlarını yıkama yağlama mı yapacak? Esas lazım olan ilaçları ödemeyip, devlet hastanelerinde hacamatı, sülük tedavisini kapsama alıyorsunuz. Hakikaten enteresansınız. Hacamat yapan ve yaptıranlarla aynı kafadasınız ancak bilimle aynı yerde değilsiniz" ifadelerini kullandı.