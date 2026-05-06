CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddia edildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aday olup seçimi kazanan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçeceği iddia edildi. TV 100 yorumcusu Sinan Burhan, programda "CHP Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği kulisini sizinle paylaşayım. Kaynaklarıma güveniyorum. Yakın bir zamanda Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğini söyleyebilirim" dedi.

Barış Yarkadaş ise “Burcu Köksal’ın da eşinin de telefonu da kapalı. Kendisine mesaj yazdım. Muhtemelen biraz sonra telefonunu açar. Burcu Köksal CHP’den istifa etmeyecek diye bir cümle kuramam” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise sosyal medya hesabından iddialarla ilgili paylaşım yaptı.

Enginyurt paylaşımında şunları söyledi:

Enginyurt, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Yine iftira. Yine Şantaj. Eşi üzerinden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal tehdit ediliyor. AKP tetikçileri İstifa edip AKP saflarına katılacak diyorlar. Burcu Başkan cesur yürektir buna fırsat vermez. Açıklamamı izlemenizi tavsiye ediyorum. @eczozgurozel"