CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye katılacağı iddia edildi

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye katılacağı iddia edildi. İddiayı gündeme gazeteci Mehmet Çek ve Sinan Burhan gündeme getirdi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise iki ismin X postlarını alıntıladı ve "Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ve eşine mesaj attım. Eşi Yasin Beyi aradım. Dönmediler" dedi.

Saymaz, sosyal medyada iddialarla ilgili şunları yazdı:

"İlginç bir durum. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’a ve eşine mesaj attım. Eşi Yasin Beyi aradım. Dönmediler. Burcu Köksal’ın Afyon dışında olduğu belirtiliyor. Bakalım, ne çıkacak?"