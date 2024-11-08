CHP'li Ağbaba: "Çevre ve Şehircilik Bakanı işi gücü bırakıp belediyeyle uğraşıyor"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un komisyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Ağbaba şunları söyledi:

"İzmir tartışması vardı, o konuyla ilgili düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Maalesef, milletvekili, bakanı, valisi, bilumum bürokratı ve herkes belediyeyi karalıyor ve İzmir Körfezi'nden siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Biri denize cansız manken atıp yüzdürüyor, diğeri elinde kavanozla Meclis Meclis geziyor. Hakikaten, başta siz olmak üzere, aklınız bir kavanoza sığacak kadar küçülmüş durumda, içindeki su kadarda bulanık. Şimdi, Allah aşkına, bu İzmir Körfezi 60 yıldır kirlilikle mücadele derken 22 yıldır iktidarda olan partiniz, Çevre ve Şehircilik Bakanı işi gücü bırakıp belediyeyle uğraşıyor. Aslında iş birliği yapması lazım, sonuçta İzmir başka bir ülkenin ili mi ya da İzmir körfezi Yunanistan körfezi mi? Körfez'le ilgili bir çaba göstermiyorsunuz, belediyeyle iş birliği yapmıyorsunuz Kocaeli'ndeki Körfez'e Çevre ve Şehircilik Bakanlığı para ayırıyor, maalesef İzmir'le ilgili ayrılan para yok. Lütfen, bir iş birliği yapılması lazım, belediyemiz bu konuda çalışıyor, çalışmaya devam ediyor. Özellikle size tavsiyem, İzmir Milletvekilleri, seçildiğiniz ile düşmanlık yapmayın, size oy vermediler diye, seçmediler diye lütfen seçildiğiniz ile, İzmir'e düşmanlık yapmayın.

"32 BİN 279 AİLE 74 KONTEYNER KENTTE YAŞIYOR"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin Malatya'ya yıkım yaşattığını aktaran Ağbaba, şunları söyledi:

"Şimdi, tabii, biz çok çeşitli problemler yaşadık, çok büyük sıkıntılar yaşadık. Konteyner kentlerimiz var şimdi, yaklaşık 32 bin 279 aile 74 konteyner kentte yaşıyor. Lütfen, siz de mutlaka gidiyorsunuzdur konteyner kentlere... Allah kimseyi 7 çarpı 3 yani 21 metrekarede yıllarca yaşatmasın; bakın, özellikle çocuklar için çok zor. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi bir konteynerde kalıyor ve çocukların faydalanabileceğihiçbir alan yok. İnternette sıkıntı var. Çocukların top oynayacağı, deşarj olacağı hiçbir alan yok. Bir de bizim Malatya'da erkekler sabahtan çıkıyor, gidiyor, Malatya merkezde ya parası varsa çay ocağında çayını içiyor -çay ocağında oturmak mümkün değil ya- ya parklarda oturuyor ama kadınların dışarı çıkma şansı yok; bu konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Hem ulaşım anlamında destek verilirse hem çocukların sosyalleşmesi anlamında destek verilirse hayat biraz daha kolaylaşır.

6 Şubattaki depremin büyük yıkıma sebep olduğunu söyledim. Maalesef, özellikle Bostanbaşı, Zaviye bölgesinin de yıkılmasıyla konut alanlarını kaybettik. Gündüzbey, Çırmıktı dediğimiz bölgelerin yıkılmasıyla kültür ve turizm alanlarını kaybettik. Doğanşehir merkez, Polat, Ören gibi bölgelerin yıkılmasıyla kırsal alanlarımız yok oldu.

"MALATYA EN AZ HİBEYİ ALAN ŞEHİRLERİN BAŞINDA GELİYOR"

Bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum, Bizim bu Bostanbaşı tarım arazisinin çok yoğun olduğu bir yer. Buraya ruhsatlar verildi; maalesef, o ruhsat verilen inşaatların, 12 katlı, 15 katlı binaların tamamı ağır hasarlı oldu. Bizim Malatya'da bu ruhsatı veren bir Allah'ın kulu cezalandırılmadı. Bir trafik kazasına karışsanız, birisini yaralarsanız yargılanırsınız ama maalesef, Malatya'da hem bu ağır hasarlılara 'hafif hasar' verenler hem de bir yerel yönetici, bu ruhsatları veren, orayı imara açan hiç kimse yargılanmadı Sayın Bakan; onu da belirtmek istiyorum.

Malatya hibelerden yeterince faydalanmıyor; örneğin, su, kanalizasyon idarelerinin üzerinden verilen hibelere baktığımız zaman, Malatya en az hibeyi alan şehirlerin başında geliyor. Oysa, Hatay'dan sonra en fazla hasar alan illerden biri.

"SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Şimdi, bu rezerv alan aslında önemli bir şey, eğer anlatılabilirse önemli bir şey. Hem belediyeyi bir yükten kurtarıyoruz... Ki sağ olun, sizlere teşekkür ediyoruz; Malatya Büyükşehir Belediyesine hiç bir iş bırakmadınız, hepsini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor; Allah sizden razı olsun ama bu rezerv alanda insanların kuşkusu var. Bakın, geçmişte yaşananlar var, 'doğru' demiyorum ama insanlarda 'Benim işte torpil olacak mı? Benim dükkanımın konumu değişecek mi? Evimin konumu değişecek mi?' diye kuşku var. Bunu keşke anlatabilseniz. Malatya bir büyük belirsizlikle karşı karşıya."