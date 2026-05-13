CHP'li Ağbaba'dan "adaylık parası" iddialarına yanıt: "Mafya bunu yapmaz!"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden “adaylık parası” iddialarına yanıt verdi. Ağbaba yaptığı açıklamada, Muhittin Böcek'in adaylığı için herhangi bir para almadığını ve tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile hiçbir tanışıklığı olmadığını ifade etti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’ten 1 milyon euro almak için CHP’nin Ankara’daki Genel Merkezi’ne 6’ncı katta kendisi ile buluşmadığını ifade eden Ağbaba, “Cuma günü Malatya'dayım. Bir cenazedeyim. Diyorlar ki, ‘Seninle ilgili bir şey var.’ ‘Ne var?’ Bir baktım benimle ilgili birisi itirafta bulmuş. Neymiş? 1 milyon Euro’yu Genel Merkezin 6’ncı katına getirmiş. Acıyorum! Acıyorum, acıyorum! Zavallı bir adam! Kendi öz karısıyla, nikahlı karısıyla çekilen cep telefonunda bulunan videolar devletteki bir çete eliyle paylaşılıyor . Devletteki bir çete tarafından! Hepimizin eşi var yahu, hepimizin özel yaşamı var. Bu telefondaki görüntüler sosyal medyada geziyor” dedi.

“KENDİSİNİ İLK KEZ CEZAEVİNDE GÖRDÜM”

Gökhan Böcek’i hayatında sadece bir kez 16 Eylül 2025 tarihinde Muhitin Böcek’i Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret ederken gördüğünü kaydeden Ağbaba, “Ne oluyor? Adam diyor ki; ‘Ben ne derseniz imzalayacağım’ diyor. Bula bula beni buluyor. ‘Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro verdim’ diyor. Değerli arkadaşlar açıklama yapıyorum. Kendisi ilk ve son 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek’i' cezaevi ziyareti sırasında tanıdım. Kim var yanımda? Aykut Kaya var, Seyit Torun var, Cavit Arı var, Çetin Osman Budak var. Bunlarla gitmiş ‘Geçmiş olsun’ dilemişim” diye konuştu.

“TELEFONU VARSA NAMUSSUZUM”

Gökhan Böcek ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını vurgulayan Ağbaba, “Akşam televizyon yayında ahlaksızın biri diyor ki, ‘Veli Ağbaba yalan söyledi. Gökhan Böcek’i tanıyormuş’ diyor. Ya açıklama yapmışım ne zaman? 8 Mayıs Cuma günü. Ben bu insanı ömrümde bir sefer görmüşüm. Bende telefonu varsa namussuzum. Ama bu iftira elinizdeki güçle yayılıyor. Ve bu insan bakın zavallı diyorum. Ya bir insanın aile içi görüntüsü. Hangi dönemde oldu ya, hangi dönemde? Ve bakın mafya bunu yapmaz!” ifadelerini kullandı.

“BİR İNSAN OLARAK ÜZÜLÜYORUM”

CHP’nin zor durumda bırakılması için bu iddiaların ortaya atıldığını iddia eden Ağbaba, açıklamasına şu sözlerle son verdi: “Karısıyla Gökhan Böcek’in ifadesini aynı saatte alıyorlar. Birini İstanbul'da gözaltına alıyorlar. Ne için alınıyor? CHP'ye bir şeyler söyle. CHP'yi suçla. Bu işe üzülüyorum arkadaşlar. Bir insan olarak üzülüyorum. Bakın ben siyasette zaman zaman sert eleştirilerle yapıyorum ama arkadaşlar kimsenin namusuyla, şerefiyle oynamadık, oynamayacağız da’. Yarın güç bizim elimizde olsa da rakiplerimizi bu şekilde saldırmayacağız. İnsanların ailelerine, insanların çalışma arkadaşlarına saldırmayacağız. Son bir haftadaki yaşadığımız olayları görünce inanamıyorum. İnsanların namusuna saldırıyorlar. Allah'a havale ediyorum, başka bir sığınacak gücüm yok. Bunu yapanları da, yayanları da buna sessiz kalanları da Allah'a havale ediyorum” dedi.

“HEPİNİZİN VİCDANINA SESLENİYORUM”

Türkiye'de 1950'lerden beri siyasi partiler arasında rekabet olduğunu belirten Ağbaba, “Demirel ile Ecevit'i, İnönü ile Bayar'ı, Menderes'i, Özal ile İnönü'yü, ardından Mesut Yılmaz'ı, Tansu Çiller'i, Alpaslan Türkeş'i, Erbakan'ı, bunların arasında, hepsinde rekabet vardı? Ama arkadaşlar, bu kadar bel altı, bu kadar ahlaksızca, bu kadar hayasızca bir olayı, dönemi hiç kimse yaşamadı. Meclisten de kürsüde de ifade etmeyeceğim bunları. Yan yana oturduğumuz milletvekillerinin namuslarına dil uzatılıyor. Bakın, herkesin çoluğu var, çocuğu var. Bugün bir milletvekilimizin oğlu arıyor "Anne, üzülme." diyor. Bu ahlaksızlık, bu hayasızlık, bu namussuzluk, bu şerefsizlik, bu alçaklıktır ya!. Ya, arkadaşlar, söylemeye utanıyorum, söylemeye dilim varmıyor. Adana İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı bir "tweet" attı diye altmış gün cezaevinde kaldı. Ya, bunlara müdahale edecek vicdan yok mu? Vicdan yok mu, vicdan yok mu yahu! Bak, birisi -söylemek istemiyorum, ismini biliyorsunuz- her gün, her gün saldırıyor ya, her gün video çekiyor ve bir grup maalesef alkışlıyor. Hepimizin kızı var, çocuğumuz var, hepimizin ailesi var. Tekrar söylüyorum: Bakın, bu saldırı bizim dönemimizde olsa size, Allah o saldırıyı yapanların belasını versin, biz destekliyorsak Allah bizim de belamızı versin. Arkadaşlar, hepinizin vicdana sesleniyorum: Yahu, genç kadınların, çalışma arkadaşlarımızın namuslarına dil uzatılıyor arkadaşlar ve maalesef çıt çıkmıyor” İfadelerini kullandı.