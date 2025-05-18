CHP'li Ağbaba: "İmamoğlu’nu gözaltına aldılar, Yavaş’ı Özel’i de cezaevine atsalar bir CHP’li o koltukta oturacak"

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, İzmir programı kapsamında Narlıdere’de Malatyalılar Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette Ağbaba’ya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, CHP YDK Üyeleri Özkan Tice ile Ekincan Aksoy ve Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun eşik etti.

Programda hemşerilerine seslenen Ağbaba, iktidarın muhalefete yönelik operasyon ve baskılarının nedeninin CHP’nin yerel seçim başarısı ve belediye başkanlarının performansı olduğunu ifade etti. Ağbaba, şunları söyledi:



“Bu belalar başımıza ne zaman geldi? Bu belaların başımıza açılmasında Özgür Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun, Mansur Yavaş’ın, Ferdi Zeyrek’in, Cemil Tugay’ın, Zeydan Karalar’ın da emekleri var. Çünkü eğer birinci parti olmasaydık, kurulduğu günden bu yana ilk kez AK Parti’yi geçmemiş olsaydık bunlar olmazdı. Ekrem İmamoğlu her ankette Erdoğan’ın önünde olmasaydı ne diploma iptali ne terör olurdu. Öyle şeyler yapılıyor ki ‘Bu da mı olur’ diyorsunuz. Ama ona rağmen 19 Mart darbe sürecinde başlayan bir büyük direnişi özellikle gençlerin, apolitik dediğimiz gençlerin nasıl barikatları yıktığını ve AK Parti’ye nasıl dar ettiğini gördük. Tekrar gelecekten beklentilerimizin artmasına sebep oldular. O yüzden kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yapılan anketlerin en kötüsünde bile partimiz 6 puan önde görünüyor.

"YANDAŞ MEDYAYLA ALGI YARATMAYA ÇALIŞILAN BİR DÜZENLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Hala ülkenin birinci partisi olarak ülkeye karşı sorumluluğumuz devam ediyor. Önceden her seçimde Malatya’da boynumuz bükülür, İzmir’e bakar rahatlardık. Ama bu sefer Ege’de bütün şehirleri aldık. Bu başarıda Genel Başkanımız Özgür Özel’in emeği ve katkısı çok. Seçimde birçok ili kazandık. Bundan rahatsızlık duyan iktidar bütün düğmelere bastı. Bu bir siyasi davadır. Karşımızda kirli bir medya düzeni var. Akılalmaz yalanlar ve iftiralar var. Yandaş medyayla algı yaratmaya çalışılan bir düzenle karşı karşıyayız. ‘Birbirinizin yüzüne bakamayacaksınız’ dediler ama bir tane belge açıklayamadılar. Savaşta bile yapılmayacak işler yapılıyor.”

"KENDİLERİ ESKİ HDP BELEDİYE BAŞKANINI ALIP ADAY GÖSTERİNCE SUÇLARI YOK"

İmamoğlu’na yönelik ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasını hatırlatan Ağbaba, “Büyük bir kötülük ve adaletsizlikle karşı karşıyayız. Ama hala bir algıyı yaratamadılar. Bir terör soruşturması başlattılar. DEM’in deyimiyle söylüyorum ‘Siz kent uzlaşısıyla belediye meclis üyesi yazmışsınız’ diyorlar. Biz bir ittifak yaptık. Her yerde yaptık. Malatya’da da daha önce AK Parti ve MHP’de siyaset yapmış insanları belediye meclisinde değerlendirdik. Neden? Daha kapsayıcı olmak için. Herkesi kucakladık. Kendileri eski HDP belediye başkanını alıp aday gösterince suçları yok, biz meclis üyesi yapınca suçluyuz. Ne terörle ilgileri var ne bir bağları var. Tek suçları Kürt olmak. Kürtlere İstanbul’da siyaseti yasak etmeye çalışıyorlar. Adeta bir savaş başlatmışlar” diye konuştu.

"HER ŞEY BİR ADAMIN KOLTUĞUNU KORUMAK İÇİN YAPILIYOR"

19 Mart sonrası meydana gelen eylemlerin iktidara geri adım attırdığını kaydeden Ağbaba, “Kayyım yoluyla CHP’ye darbe yapmaya çalışıyorlar. 19 Mart bu işlerin o kadar kolay olmadığını gösterdi. 19 Mart bir darbe girişimidir. Bu darbe girişimini durduran da gençlerimiz, halkımız ve milletimizdir. Hem CHP’ye hem İBB’ye kayyum atayacaklardı. Bu direnmenin sonunda şu an vazgeçmiş gibi görünüyorlar. Ancak şunu bilin ki her şey Cumhur İttifakı’nın ömrünü uzatmak ve bir adamın koltuğunu korumak için yapılıyor” dedi.

"BİR MİLİM EĞİLEN NAMERTTİR, NAMUSSUZDUR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya değinen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:



“Biz barışın yanındayız ama bu memlekete adalet gelene kadar bedeli ne olursa olsun ölüm dahil her türlü bedeli ödemeye hazır CHP kadroları var. Genel Başkanımıza o saldırı tesadüfen oldu sanmayın. İki evladını katletmiş bir cani... Bir yerlerde düğmeye basılarak o gün oraya gönderiliyor. Birkaç saat keşif yapıyor ve daha sonra da Genel Saşkanımıza saldırıyor. Bu bir mesaj. O mesajı aldık ve başımızın üzerine koyduk Genel Başkanımız, ‘Bu bir savaş ilanıysa kabul ediyoruz’ dedi. Bir adım geri atan, bir milim eğilen namerttir, namussuzdur.

"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUZ VE GÜVENİYORUZ"

Rahatsız oldukları bir diğer şey de Türkiye ittifakı. Gençler bunların ezberini bozdu. Bir yanda bozkurt bir yanda Rabia işareti yapan gençler yan yana duruyor. Türkiye’de gençler adalet için mücadele ediyor. Bu gençler biliyor ki torpili yoksa bir yere giremiyor. Bu ülkede hayal kuramadıklarını biliyorlar. Torpile, mülakata, adaletsizliğe isyan ediyorlar. O nedenle Türkiye İttifakı’ndan rahatsız oluyorlar. Bize düşen görev, bu ittifakı daha da büyütüp sağlamlaştırmak. Onların korktuğu şey, 31 Mart’ta başlayan bu büyük ittifak. Çok baskı var. İBB’de bürokrat bırakmadılar. Ama bu partide bir milim geri adım atma olmadı. Başaracağımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu’nu gözaltına aldılar. Mansur Yavaş’ı gözaltına alsalar da Özgür Özel’i cezaevine atsalar da bir CHP’li o koltukta oturacak.”

UZUN: "GÜNDOĞDU MEYDANI'NI HEP BİRLİKTE GELİNCİK TARLASI YAPALIM"

Narlıdere Belediye Başkanı Uzun da konuşmasında yarın gerçekleşecek mitinge çağrıda bulunarak, şunları söyledi:



“Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Aynı zamanda da tarihin en büyük İzmir mitingi için koyduğumuz iddianın gerçekleşeceği gün. Burası her zaman dayanışmayı paylaşıp büyüttüğümüz bir alandı. Yarın akşam vaktinde meydanları gelincik tarlası yapalım. Gündoğdu Meydanı'nı hep birlikle gelincik tarlası yapalım ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na ve tutuklu belediye başkanlarımıza selam gönderelim. İzmir'in adaletin, özgürlüklerin ve Cumhuriyet'in kenti olduğunu bir kez daha Anadolu'nun dört bir yanına gösterelim.”

Narlıdere’nin ardından Karabağlar ilçesine geçen Ağbaba, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ve beraberindeki heyet ile birlikte Fahrettin Altay Meydanı’nda başlayan Karabağlar Belediyesi 9. Bağımsızlık Koşusu’nun startını verdi.