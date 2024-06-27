CHP'li Ağbaba: "Net asgari ücretin en az 21 bin 422 TL olması gerekiyor"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 21 bin 422 lira olması gerektiğini belirtti. Ağbaba, konuya ilişkin açıklamasında "Enflasyonun sebebi asgari ücret değil" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretin en az 21 bin 422 lira seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Ağbaba, Türkiye’deki asgari ücreti Dünya ülkeleriyle kıyaslayarak, hem Avrupa hem Dünya’da asgari ücretlinin alım gücünü karşılaştırdı.

Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacağının duyurulması üzerine, TÜİK’in 6 aylık resmi enflasyonuna göre hesaplandığında dahi, Temmuz ayı net asgari ücretinin “en az” 21 bin 422 TL olması gerektiğini belirten Ağbaba’nın açıklaması şu şekilde:

“Bakan Vedat Işıkhan Temmuz’da zam yapmayacağız dedi. Asgari ücret 1998 yılında 3 kez, 2000 yılında 3 kez, 2008 yılında 2 kez, 2011 yılında 2 kez, 2013 yılında 2 kez, 2015 yılında 2 kez, 2022 yılında 2 kez ve 2023 yılında 2 kez asgari ücret belirlenirken, 2024’te hele de böyle enflasyonist bir ortamda 1 kez asgari ücret açıklamak vicdansızlıktır. Avrupa’nın 1. Dünyanın en yüksek 3. enflasyonuna sahip bir ülkede asgari ücreti 1 kez değerlendirmek milyonlarca emekçiye ‘ölün’ demektir.

Eğer AKP bu inadından vazgeçmezse, CHP olarak çok net tepki vereceğiz. Hem insanları açlığa mahrum et, hem enflasyon altında ezilmesini izle hem de haklı taleplerine kulaklarını tıka. Kusura bakmasınlar, ara zam yoksa sokak var.”

ENFLASYONUN SEBEBİ ASGARİ ÜCRETLİ DEĞİL!

Ocak-Mayıs döneminde TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık resmi enflasyon artışı %22,72 olarak açıklanmıştır. Haziran enflasyonunun yine %3 civarında açıklanacağı beklenmektedir. Ocak-Haziran 2024 döneminde 6 aylık enflasyon %26 seviyelerinde gerçekleşecektir.

Asgari ücrete sadece 6 aylık resmi enflasyon kaybı eklendiğinde, net asgari ücretin en az 21.422 TL olması gerekmektedir.

ENAG’ın açıkladığı Ocak- Mayıs enflasyon verilerine göre ise %27,59 enflasyon gerçekleşmiştir. Haziran sonunda ise %5’lik bir artışla yılın ilk 6 aylık enflasyonun en az %33 civarında olacağı düşünülmektedir.

ENAG verilerine göre %33 artış hesaplandığında ise net asgari ücretin en az 22.612 TL olması gerekmektedir.

"SADECE TÜRKİYE VE ARJANTİN’DE ARTIYOR!"

AB ülkelerinde ortalama enflasyon oranı yüzde 2,6 oldu.

Türkiye %75,45’lik enflasyonla Avrupa’nın en yükseği!

Dünyada birçok ülkede enflasyon düşerken, en yüksek enflasyona sahip ülkelerin başında Arjantin ve Türkiye gelmektedir. Arjantin’de enflasyon oranı Nisan 2024’te yüzde 289,40 iken, Türkiye’de Mayıs 2024 verilerine göre yüzde 75,45 oldu. Arjantin ve Suriye’den sonra yüksek enflasyonda Dünya 3’üncüsüyüz!

OECD ülkelerinin ortalamasında ise yıllık enflasyon Mayıs 2024'te yüzde 5,74 seviyesinde genel olarak sabit kalırken, Türkiye OECD ülkeleri içinde de en yüksek enflasyona sahip ülke!

"ENFLASYONUN SEBEBİ ASGARİ ÜCRET DEĞİL"

Türkiye, hem yüksek enflasyonda hem de gıda enflasyonunda tüm Avrupa ülkeleri arasında birinciliği kimseye kaptırmazken, hükümet sanki enflasyonun sebebini ücretlerdeki artış yaratıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmaktadır.

Asgari ücrete Temmuz ayında artış yapılmamasına gerekçe de bunu göstermektedirler.

Oysaki Dünya ülkelerine baktığımızda asgari ücretleri bizden çok yüksek olmasına rağmen, enflasyonları bizle kıyaslanmayacak kadar düşüktür. Öyle ki neredeyse tüm Dünya’da ülkelerin yıllık enflasyonları bizim aylık enflasyonumuzdan daha düşük çıkmaktadır.

Türkiye’de bir işçi asgari ücreti ile sadece 24 kg et alabiliyor! Fransa’daki bir asgari ücretli 147 kg. Bizden %600 daha fazla!

Türkiye’de bir işçi, asgari ücreti ile sadece 24 kg et alabiliyor. Buna karşılık, Fransa’da bir asgari ücretli en az 147 kg, Almanya’da bir asgari ücretli en az 82,5 kg, Belçika’da bir asgari ücretli en az 129 kg et alabiliyor. Bize benzer ekonomik yapıya sahip Yunanistan’da bir asgari ücretli en az 68 kg ve Arjantin’de ise 60 kg et alabiliyor.

Yağdaki alım gücü farkımız ise daha da çarpıcıdır. Fransa’da bir asgari ücretli, Türkiye'deki asgari ücrete göre 589 litre, Almanya’da 513 litre, Hollanda’da ise 1218 litre daha fazla yağ alabiliyor. Türkiye’de ise bir asgari ücretli sadece 234 litre yağ alabiliyor. Bu durum, Türkiye’deki yüksek gıda enflasyonunun vatandaşların yağ gibi temel gıda maddelerine erişimini nasıl kısıtladığını göstermektedir.

Yumurtada, Sütte, Şekerde ve Yağda fark yedik.

Almanya’da 2054 Euro asgari ücretle 8500 adet yumurta, 822 kg pirinç ve 1834 kg patates alınabilirken, Türkiye’de asgari ücretle sadece 2843 adet yumurta, 350 kg pirinç ve 1080 kg patates alınabiliyor. Bu, Türkiye’deki asgari ücretlinin temel gıda maddelerine erişiminin Almanya’ya kıyasla ne kadar sınırlı olduğunu göstermektedir.

Et, süt, şeker ve yağ gibi temel gıda ürünlerinde de benzer bir tablo görülmektedir. Fransa’da bir asgari ücretli 1329 litre daha fazla süt alabilirken, komşu Yunanistan’da bir asgari ücretli 511 litre daha fazla süt alabiliyor.Enflasyonun en yüksek olduğu ülke olan Arjantin’de bile asgari ücret ile 947 litre süt alınabilirken, Türkiye’de sadece 377 litre süt alınabiliyor.

Bu veriler, Türkiye’deki gıda enflasyonunun vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılamasını nasıl zorlaştırdığını açıkça göstermektedir."