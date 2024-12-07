CHP'li Ağbaba: "Türkiye, derin yoksullukta buluşmuş, fakirlikte eşitlenmiş durumda"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba CHP İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Ağbaba, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu değerlendirdi.

"Maalesef yoksulluk Türkiye’nin geneline yansımış durumda. Yani mühendisi yoksul, ‘40 bin lira maaş alıyor’ öğretmeni yoksul, doktoru yoksul Türkiye bu iktidar döneminde maalesef yoksullukta eşitlenmiş durumda.Çalışanlar içinde asgari ücret alanların oranı yüzde 60. Yüz kişiden 60 kişi asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Bu Avrupa'da %7, %6, %5. Bizim asgari ücret olağan ücret olmuş durumuda. Yoksulluk Türkiye için olağan bir durumdur. Memur da yoksul, işçisi de yoksul, mühendisi yoksul. Eczacısı yoksul. Bakın serbest eczacılık yapan arkadaşlarımız var. Ne kadar eline para geçiyor? Bir memur maaşından az geçiyor. Yoksulluk da eşitlenmiş durumda. Bunlar ne yapıyor? Bunlar suçu, çalışana asgari ücretliye atıyor. Ne diyordu Mehmet Şimşek? Enflasyonun sebebi asgari ücret diyordu. Ya sen kocaman Hazine ve Maliye Bakanısın. Peki hiç zam yapmadın enflasyon düştü mü? Geldiğinde neydi şimdi ne? Enflasyon yüzde 48 dolayısıyla bu tezi çökmüş durumda. Bu tezi çökmüş durumda yani asgari ücretliye yapılan zam yani aldığı 17 lira enflasyonu artırmıyor. Ne artırıyor? Senin ekonomi bilme güvenini artırıyor. Kur korumalı mevduat artırıyor. Ne artırıyor? Hukukun yargı bağımsızlığının olmadığı kimsenin güven siyaset enflasyonu artırıyor.

"ÜLKENİN NEREDEYSE YÜZDE 80'İ YOKSULLUKTA BULUŞMUŞ DURUMDA"

Faiz sebep enflasyon sonuç dedikçe bu yaklaşm enflasyonu artırıyor. Şimdi yeniden değerlendirme oranı ne kadar? Yüzde 44. Bakalım bu asgari ücretliye ne denk gelecek? Samimiler mi eylemi orada göreceğiz. Ama bilin ki bu akıllarla bu kafayla ne ekonomi düzelir, ne enflasyon düşer, ne de emekli memnun kalır. Bakın 12 bin 500 emekli maaşı var ya, ondan daha düşük emekli maaşı alanlar var. Ne kadar maaş alıyorlar? 7 bin, 6 bin, 8 bin lira. Başka? Bir engelli ne kadar alıyor biliyor musunuz? 3 bin 600 alıyor. Dediğim gibi Türkiye derin yoksullukta buluşmuş. Fakirlikte eşitlenmiş durumdayız. Neredeyse yüzde 80’i yoksullukta buluşmuş durumda. Ülkenin maalesef yüzde 20’lik kesimi, en düşük kesim milli gelirden pay almadığı gibi borçlu durumda. Ne olacak? Bu iktidar değişmeden, bu kafayı değiştirmeden Türkiye’nin düzelmesi mümkün değil. Bu memlekette, bu ortamda, bu kafayla yönetmeleri mümkün görünmüyor. Bunlar ülkeyi yönetemeyecekler kendileri ülkeyi seçime götürecek ve demokrasiye inanan, hukuka inanan, insanlar arasında ayrım yapmayan ve bu ülkenin kaynaklarını, emeklisine, asgari ücretlisine kullanan, bir iktidar gelecek. O da sizin partinizin, desteklediği, sizin partinizin öncüsü olduğu Türkiye ittifakı olacak."