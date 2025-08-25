CHP'li Ağbaba ve Avşar'dan Silivri Cezaevi'nde ziyaretler: "İddianameler hazırlansın" çağrısı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Baki Aydöner, Hakan Bahçetepe, Özgür Kabadayı, Utku Caner Çaykara, Hasan Akgün, İnan Güney, Kadriye Kasapoğlu, Oya Tekin, Aykut Erdoğdu, Kadir Aydar, Erdal Celal Aksoy, Şükrü Genç ve Melih Morsümbül'ü ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Ağbaba, "Ekrem İmamoğlu'nun telefonu 90 günden beri inceleniyor. Yapay zeka almış başını gidiyor, Türkiye'de robot olimpiyatları var, İmamoğlu'nun telefonu 90 günde incelenemiyor. Bir suç unsuru yok, bir delil yok ama Kadriye Kasapoğlu'nu cezaevinde tutmak ve Ekrem Bey'i rencide etmek için Kadriye Kasapoğlu cezaevinde tutulmaya devam ediliyor" dedi.

"Maalesef Kadriye Kasaboğlu'nun şoförü de cezaevinde" diyen Ağbaba, "Ekrem Bey'in şoförleri Recep Bey ve Osman Bey de cezaevinde. Böyle bir hukuk sistemi, böyle bir rezillik görülmedi. Burada yapılmak istenen şey Ekrem İmamoğlu'na gözdağı vermek" ifadelerini kullandı.

İDDİANAME TEPKİSİ

İddianamelerinin hâlâ yazılmamasına gösteren Ağbaba, şunları söyledi:

"Aylardan beri Ekrem İmamoğlu direniyor, eğilmiyor. Sadece hukukun, adaletin gelmesini istiyor. Sayın Oya Tekin'in Silivri'de ne işi var? Oya Tekin iddianame bekliyor. Buradaki bütün mahpuslar iddianame bekliyor. Bakın yargı tatili var. İddianameyi niye yazamıyorlar? Herhalde yeni iftiracılar bulmaya çalışıyorlar. Bir an önce iddianamelerin yazılması, insanların bağımsız yargı tarafından yargılanmasını herkes bekliyor. Maalesef Türkiye FETÖ döneminde görmediğimiz, Balyoz, Ergenekon, Oda TV ve Askeri Casusluk davalarında görmediğimiz daha büyük hukuksuzlukla karşı karşıya. O dönemde görmediğimiz hukuksuzluğu bu dönem AK Parti yargısı yapıyor. FETÖ'den kötü örnek alıyorlar. Herhalde Fetullah görse bunları, 'Boynuz kulağı geçti' derdi. Maalesef FETÖ yargısından daha kötü bir yargı düzeniyle Türkiye karşı karşıya."

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da, "Bu insanların çoluğundan çocuğundan, işinden gücünden, hayatından ayrı bırakıp burada tutsak ediyorsunuz. Bugün buradaki işin bir yere varamadığının AK Parti iktidarı da gayet farkında. Bu düzmece işleri yapan savcılar da bilincinde. Bu insanlar burada yatarken, suç örgütü lideri dediğiniz Aziz İhsan Aktaş elini kolunu sallayarak dışarıda gezmeye devam ediyor. Bu işin bir yere varmadığını artık tüm Türkiye gördü. Bir an önce iddianameleri hazırlayın. Arkadaşlarımızı mahkeme karşısına çıkaracaklarsa çıkartın ve serbest bırakın" dedi.