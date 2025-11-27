CHP'li Ağbaba yurttaşın mesajını Bakan Kurum'a iletti: "Boş arsayı 4 senedir veremeyenler çıkmış ‘500 Konut’ projesini açıklıyor"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatyalı yurttaşların şikayetçi olduğu konuları gündeme getirdi. Ağbaba, Malatyalıların Bakan Kurum’a mesajını ileterek, şunları kaydetti:

"YİNE HAYAL Mİ SATACAKSINIZ?"

“’Hükümetin, 2022 yılında duyurduğu, yüz binlerce insanı mağdur ettiği ilk evim 1 milyon arsa projesinde gelinen durumu bilgilerinize sunarız. 4 yıldır bekliyoruz. Verilmeyen arsalar, belirlenmeyen yerler, yapılmayan altyapılar, toplanan ama karşılığı olmayan paralar… 100 yılın projesi dediler. Altyapısı imara hazır dediler. 2002 Aralık ayından itibaren tabu dediler. Hiçbiri gerçekleşmedi. Sonra yeni takvim açıklandı. 2025 Temmuz’da her şey bitecek dediler. 2024 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sayın Bakan Murat Kurum, 2025 Temmuz ayına kadar tamamlayacağız dedi. Kasım 2025 oldu. Daha birçok yerin arsaların yeri belli değil. TOKİ'ye gidiyoruz. Bize boş arsayı 4 senedir veremeyen insanlar bugün çıkmış 500 Konut projesini açıklıyor. 500 bin konut için olmayan arsayı nereden bulup yapacaksınız? Yine hayal mi satacaksınız? Lütfen olmayan arsaları, yapılmayan altyapıları, verilmeyen tapuları, nereye harcandığı belli olan paraları, tutulmayan sözleri Sayın Murat Kurum'un yüzüne söyler misiniz’ diyorlar. Ben de söyledim Sayın Bakan. Böyle bir mağduriyet var.”

"BAKANLIĞINIZIN ADI ‘ŞEHİRCİLİK VE İNŞAAT BAKANLIĞI’ OLMALI"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, “Sayın Bakan aslında bakanlıktan çevre ve iklimi çıkarmamız lazım. ‘Şehircilik ve İnşaat Bakanlığı’ olmalı. Çünkü bütçenin içerisinde kalemlerin çoğu aslında bundan ibaret. Niye böyle söyledim biliyor musunuz? Türkiye'ye zarar veren iki büyük yasa, bir tanesi iklim yasası, öbürü de madencilik yasasıdır. Bu yasalar geçerken Türkiye'nin her yerinden insanlar geldiler. Açlık grevine bedenini yatıran insanlar oldu bu yasalar geçmesin diye” dedi.