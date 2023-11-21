CHP'li Ahmet Arıcan Yenişehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP'de çeşitli kademelerde görev almış iş insanı Ahmet Arıcan, Yenişehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çeşitli kademelerde görev almış iş insanı Ahmet Arıcan, Yenişehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladı.

Ahmet Arıcan, Yenişehir İlçe Örgüt binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan, çok sayıda partili ve basın mensupları katıldı.

"Yenişehir için bir hayalimiz var" mottosuyla yola çıktıklarını belirten CHP'li Arıcan, "Bir hayalimiz var diyerek yola çıktık. Biz, sizlere ve çocuklarımıza; dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi, daha adaletli daha müreffeh bir şehirde ve bir ülkede hak ettikleri hayatı yaşama imkanı sağlamak için yola çıktık. ‘Çocuklarımız daha iyi eğitim alsın, daha iyi şartlarda yaşasın, hayal ettikleri iş imkanlarına sahip olsun, mutlu bir hayat yaşasınlar’ diye yola çıktık. Gençlerimiz gelecek kaygısı taşımadan memleketlerini terk edip gurbet ellere gitme ihtiyacı duymayacağı bir şehir, bir ülke yaratmak için yola çıktık. Biz sizlere olan vefa borcumuzu ve atalarımızın bize bıraktığı bu nadide toprakları gelecek nesillere çok daha yaşanabilir duruma getirip, emanetlerini onlara teslim etmek için yola çıktık. Derdinizle dertlenip, sevincinizle sevinmek için yola çıktık. Biz öncelikle başta büyükşehir belediyesi ve tüm ilçe belediyelerimiz ile uyum içerisinde, omuz omuza vererek, gücümüze güç, güçlerine güç katmak için yola çıktık. Biz projelerimiz ile hizmetlerimiz ile çalışmalarımız ile tüm Yenişehir halkının gönlünü kazanarak, herkesi kucaklayarak, Cumhuriyet Halk Partimizin üye sayısını ve oyunu kat ve kat artırmak suretiyle, partimizi önce yerelde, sonra da ilk genel seçimde iktidar yapmak için yola çıktık. Ve biz Cumhuriyetin bize öğrettiği gibi, kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıktık" şeklinde konuştu.

"YENİŞEHİR'İN BİZE İHTİYACI VAR"

CHP Yenişehir Belediye Başkan aday adayı Ahmet Arıcan, “Değerli yol arkadaşlarım. Aranızda, bu kent için kurduğum hayallerin kilometre taşlarında ayak izi olanlar var ama bu yetmez. Bu hayalleri için hep birlikte adım atacağız, bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Yenişehir'in bize ihtiyacı var. Yenişehir'in güçlü ve liyakatli kadrolara ihtiyacı var. Yenişehir'in ismi gibi yeni bir başkana, yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Yenişehir bu kentin Atatürkçü ve aydınlık yüzü. Partimizin ve düşüncemizin yıkılmaz kalesi. Elbette size güveniyoruz. Yenişehir halkının Atatürkçü ve aydınlık yüzüne, sağduyusuna güveniyoruz. Ne var ki biz Yenişehir’i aday olup başkanlığı cepte sananlardan değil, kalbinde yaşatanlardan olacağız. Sizleri dinleyeceğiz. Birikimlerinizden, fikirlerinizden, tecrübelerinizden yararlanacağız. En önemlisi sizi yok saymayacağız. Yenişehir’i bir otel ya da bir eğlence merkezi olmaktan çıkarıp, bir fikir, bir üretim merkezi haline getireceğiz. Çünkü bizim dinlenmeye, eğlenmeye harcayacak zamanımız yok. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız" dedi.

"KURULTAY BİTTİ ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Konuşmasında CHP'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na da değinen CHP'li Arıcan, “Partimizin Türkiye delegasyonu halkımızın değişim talebini onaylayarak Sayın Özgür Özel’i, Genel Başkan olarak seçti. Bu kürsüden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i bir kez daha kutluyor, bu kritik süreçte üstlendiği görev ve sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getireceğinden asla şüphe duymuyorum. Bu vesile ile uzun yıllardır partimizin Genel Başkanlığını yapan Sayın Kemal Kılıçdaoğlu’na da bugüne kadar partimize ve ülkemize vermiş olduğu hizmetler ve mücadelesinden dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Evet, bir seçim yapıldı ama her şeyden önce hepimizin bilmesi gereken bunun bir bayrak yarışı olduğudur. Unutmayalım ki Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşunda mücadele, karakterinde demokrasi olan bir partidir. Partimizin demokrasi talebini sulandırmaya, gündeme taşıyıp algı yönetimi yapmaya çalışanlara geçit vermemeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi bir lider partisi değildir, onun tek bir lideri vardır o da Mustafa Kemal Atatürk’tür ve hep öyle kalacaktır. Bu yüzden biz işimize bakalım, bu topluma katacağımız değere ve hizmete bakalım, partimize yerelde olduğu gibi genelde de iktidarın yolunu açalım" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR İLE UYUM İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Göreve geldiklerinde Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışacaklarını vurgulayan CHP'li Arıcan, şöyle devam etti: "Yenişehir Mersin’in hem kentsel hem de sosyal ve kültürel yapılanması açısından en hızlı gelişen ilçesi. Diğer ilçelere nazaran yol, altyapı, kanalizasyon, içme suyu gibi hayati sorunlarını yüksek oranda çözümlemiş bir ilçe. Bu sorunların çözümünün altında; geldiği günden bu yan kentimizin her köşesine ayrım yapmadan hizmet götüren bir belediye başkanının imzası var. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer’e de gecesini gündüzüne katarak verdiği hizmetler dolayısıyla huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin talebi ve Genel Merkezimizin takdirleriyle göreve geldiğimizde de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu çaba ve gayretine destek olacağımızdan, ona yük olacak değil yükünü hafifletecek bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü uyum, koordinasyon başarının anahtarıdır. Çünkü Yenişehir büyük Mersin orkestrasının sol anahtarıdır. Çünkü Yenişehir CHP’nin ana vatanıdır."

"YENİŞEHİR'İ BİR DÜNYA KENTİ YAPACAĞIZ"

Arıcan, “Şayet sizlerin teveccühü, genel merkezimizin takdiri ile Yenişehir belediye başkanlığı görevine geldiğim andan itibaren tüm gücümle 24 saat, 365 gün yorulmaksınız çok çalışıp, Yenişehir’i bir dünya kenti yapacağıma, büyükşehir belediye başkanımızın kaptanlığında, uyum içerisinde, ekibimle birlikte sizlere en iyi hizmeti sunacağımıza söz veriyorum. Sözlerime son verirken, başta her daim arkamda duran eşime ve çocuklarım, çok kıymetli yol arkadaşlarıma, ve siz değerli yoldaşlarıma kıymetli zamanınızı bana ayırıp adaylık açıklamama katıldığınız ve bana güç verdiğiniz için şükranlarımı sunuyor, önünüzde saygıyla eğiliyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi" diyerek sözlerini noktaladı.