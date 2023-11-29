CHP'li Ahmet Arıcan Yenişehir için adaylık başvurusunu yaptı

CHP'li iş insanı Ahmet Arıcan Mersin Yenişehir Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

Yenişehir İlçe Başkanlığına kalabalık bir grupla gelen Ahmet Arıcan'ı CHP Yenişehir İlçe Başkanı Toprak Çalışkan ve yönetimi karşıladı.

Başvuru öncesi bir açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Arıcan, bugünün hayatının en mutlu ve gururlu günlerinden biri olduğunu söyledi.

CHP'li Arıcan" Uzun yıllardır emek verdiğim, mücadele ettiğim partime aynı duygularla hizmet etmek için belediye başkan aday adayı oldum. Yine uzun yıllardır ekmeğini yediğim, havasını soluduğum Yenisehir'e hizmet etmek için yola çıktım. Bugüne kadar edindiğim tecrübelerimi, birikimlerimi, projelerimi yaşadığım kente sunmak için aranızdayım. Kendimi tanıyorum, kentimi tanıyorum, insanımızı tanıyorum, partililerimizin ne istediğini biliyorum ve bu şehrin ihtiyaçlarının farkındayım. Genel Merkezimiz, partililerimiz ve yurttaşlarımızın ortak beyanı ile göreve geldiğimde, Yenişehir'i bir marka kent haline getireceğimize söz veriyorum. Kendime güveniyorum, uzun süredir projelerimiz için çalışan ekibime güveniyorum" dedi.

Belediye Başkanlığı'nın sadece siyasi bir makam olmadığına dikkat çeken CHP'li Arıcan, şunları söyledi:

"Bizim baba ocağımız elbette Cumhuriyet Halk Partisi, liderimiz de Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bizim parti geleneğimiz ayrımcılığı, ötekileştirmeyi reddeder. Merkezine insanlığı koyar. Bizde aynı düstur ile hareket edeceğiz. Göreve geldiğimizde yurttaşlarımızı bize oy veren ya da vermeyen olarak sınıflandırmayacağız. Benim bugüne kadar hayatımda biriktirdiğim insanlar bunu zaten iyi bilirler. Yenişehir ile ilgili kurduğumuz hayallere adım attığım bu gurur ve onur dolu günde sizlere bir kez daha söz veriyorum. Yenişehir’i bir otel, bir eğlence merkezi olmaktan çıkarıp bir üretim üssü haline getireceğiz. İnsanlarımızın yaşamaktan haz alacağı bir kent haline getireceğiz. Yenişehir'in Atatürkçü ve aydın insanları bunu hakediyor."

Yenişehir Belediye Başkan Aday Adayı Ahmet Arıcan konuşmasının ardından resmi başvurusunu alkışlar arasında gerçekleştirdi.