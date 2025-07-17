CHP'li Akay: "AKP, Güney Kıbrıs'ı tanıyan Kırgızistan’ı ödüllendiriliyor, Türkiye’ye olan 2 milyar 370 milyon liralık borçları siliniyor"

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Güney Kıbrıs'ı tanıyan Kırgızistan’ın Türkiye’ye olan borcunun silinmesine ilişkin kanun teklifine tepki göstererek şunları söyledi:

“Dış Politikadan nahoş kokular geliyor. 4 Nisan’da düzenlenen AB-Orta Asya Zirvesi'nde, 4 Türk Devleti’nin Türkiye'ye işgalci imasında bulunan Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararlarını tanımış ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne büyükelçi atamışlardı. Bu ülkelerden birisi de Kırgızistan’dı. Peki bunun karşılığında biz ne yapıyoruz Kırgızistan’ı ödüllendiriyoruz. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasıyla bugün TBMM sunulan kanun teklifiyle Kırgızistan’a verdiğimiz 100 milyon dolarlık kredinin anapara ve faiz dâhil toplam 58 milyon 847 bin dolarlık; yani Kırgızistan’ın Türkiye’ye ait olan 2 milyar 370 milyon 688 bin 702 liralık borcunu sileceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayan Kırgızistan’a verilen bu ödülün sebebi nedir? Bu nasıl bir dış politika vizyonudur? Bu asla kabul edilemez!”