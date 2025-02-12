CHP'li Akay'dan Cumhurbaşkanı'na çağrı: "Devlet Denetleme Kurulu denetçilerine Merkez Bankası'nı inceletin"

Yeni Yol Partisi’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra sürekli döviz kuru dalgalanmalarının vatandaşlarımız üzerindeki etkilerinin araştırılması hakkındaki grup önerisi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Cevdet Akay, Bakan Şimşek’in sözlerinin yer aldığı posterleri TBMM kürsüsünden göstererek maliye politikalarına tepki gösterdi.

"MERKEZ BANKASI'YLA İLGİLİ TESPİTLERİN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREKİYOR"

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şunları söyledi: “Türkiye'nin çok önemli sorunları var; Türkiye'nin derinleşen bir yoksulluğu var, çocuk yoksulluğu var, kadın yoksulluğu var, gençlerin yoksulluğu var, gelir dağılımındaki bozukluk var, vergi adaletindeki dengesizlik var, vergide adalet yok. Buna mukabil de Merkez Bankasıyla ilgili birtakım tespitlerin açıklığa kavuşturulması gerçekten gerekiyor.

"YİRMİ İKİ YILDIR AYNI ŞEY SÖYLENİYOR, HALKIMIZ SIKINTIYA GİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Açlık sınırının 22 bin TL'yi aştığı, yoksulluk sınırın 72 bin TL'ye ulaştığı bir ortamda dar gelirlilerin, emeklilerin, işçilerin geçinmesi mümkün değil. Tüketici ve kredi kartı borçları 4 trilyonun üzerine çıkmış, 192 milyarın üzerinde icraya düşen, kanuni işlem yapılan vatandaşlarımız var. Yirmi iki yıldır aynı şey söyleniyor. Yirmi iki yıldır Sayın Şimşek ve önceki Hazine ve Maliye bakanları, "Türkiye, sanıldığı kadar, iddia edildiği kadar borç batağında değil. Er veya geç enflasyon tek haneye düşecek." diyor. "Yıllar itibarıyla da enflasyon oranında azalma olacak." diyor, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." diyor, "Geçimlerini sağlayacak rahatlığı vereceğiz." diyor. Öyle mi oluyor? Maalesef öyle olmuyor, gerçekten halkımız daha da sıkıntıya girmeye devam ediyor.

"KUR FARKI GİDERİNİN BORÇ STOKUNA YÜZDE 25"

Bu ülkenin 2021 yılında 2,7 trilyon toplam borç stoku vardı. 2023'ten 2024'e devreden borç stoku 6,7 trilyon. 2024 yıl sonu itibarıyla da 9,3 trilyona ulaşmış bir borç stokundan bahsediyoruz. Şimdi, gayrisafi millî hasılaya oranının yüzde 21, yüzde 22'lerde olduğunu söyleyecekler ama bu yeterli değil, burada önemli bir sorun var; kur farkı gideri var. 2024 başı itibarıyla kur farkı gideri 1 trilyon 722 milyar ve o zamanki borç stokuna -6,7 trilyona- oranı yüzde 25. Bugün, bu oranlar yine aynı seviyelerde ve kur baskılandığı için bu söz konusu. Önümüzdeki dönemde kur artışı olduğu zaman ülkenin borç batağına girdiğini görmek zorunda kalmayalım, buna bir önlem alalım. Bu önlemi mutlaka almamız gerekiyor.

"MERKEZ BANKASI, KUR KORUMALI MEVDUAT NEDENİYLE ÇOK BÜYÜK ZARAR YAPTI"

Merkez Bankası kur korumalı mevduat nedeniyle çok büyük zarar yaptı. Merkez Bankası Başkanı’nın ifadesine göre 833 milyarlık bir zarar söz konusu. Bu zararın sebebi de kur korumalı mevduatta hesabı olan zenginlerin faiz geliri elde etmesi; yine, dar gelirliden alıp zengine aktarma söz konusu. Bu aktarımın önüne geçilmesi ve bu sorunun mutlaka giderilmesi gerekiyor.

"MERKEZ BANKASIYLA İLGİLİ İDDİALARIN MUTLAKA ARAŞTIRILMASI LAZIM"

Merkez Bankasıyla ilgili iddiaların mutlaka araştırılması ve ortaya çıkarılması lazım. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum: Bir kanun çıkardınız, Devlet Denetleme Kurulu denetçilerine, müthiş yetkiler verdiniz; Merkez Bankasını inceletin, ilk görevleri bu olsun. Bir rapor düzenletin ve bu raporu da Meclise sunun. Değerli vekilleri, sorumluları hep beraber tespit edip kamu zararını tanzim etmeye buradan davet ediyorum.” şeklinde konuştu.