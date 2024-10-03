CHP'li Akay'dan iktidara yol tepkisi: Mağduriyeti bir an önce giderin

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 19 Temmuz'da meydana gelen göçmede çöken Karabük-Eskipazar karayolunun Karabük çıkışı Ankara istikametinde açıklamalarda bulundu.

Komşu illerle bağlantı sağlayan ve yaklaşık üç ay önce çöken Karabük-Eskipazar karayolunun hala onarılmamış olmasına tepki gösteren CHP’li Akay, çökme yaşanan bölgeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Karayolları Genel Müdürü'ne seslenerek, “Karabük’e neden üvey evlat muamelesi yapmaktan artık vazgeçin, Karabüklü hemşehrilerimizi bu mağduriyetten bir an önce kurtarın” çağrısında bulundu.

ÇÖKEN YOL ÜÇ AYDA NASIL YAPILAMAZ?

Karabük-Eskipazar karayolunun Karabük çıkışındaki çöken yolda açıklamalarda bulunan Akay, “Karabük- Eskipazar karayolunun Karabük çıkışı, Kardemir’in hemen yanında yer alan otoyol 19 Temmuz tarihinde göçtü. Bu yol, 19 Temmuz’dan bu yana yaklaşık üç aydır halen yapılmamış durumda” dedi.

Karabük-Çankırı tren seferlerinin seyrüsefere kapatılmasına da tepki gösteren Akay, “Bu yolun göçmesiyle beraber, yolun hemen altından geçen Zonguldak, Karabük, Çankırı ve Ankara istikametindeki demir yolu da yük taşımacılığına kapatıldı. Zaten burada uzun bir süredir Çankırı ve Ankara arasında yolcu taşımacılığı da yapılmıyordu, tren Zonguldak'tan çıktığında Karabük'te kalıyordu. Şimdi yük taşımacılığına da kapatılmış oldu” ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYETE SON VERİN

Çöken yolun yapımı, seyrüsefere kapatılan tren hattının tekrar açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Karayolları Genel Müdürü, Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne çağrıda bulunan Akay, “Bu yol bizim için çok çok önemli bir bağlantı yolu. Bu yolun aylardır yapılmamış olması Karabük için kabul edilebilecek bir durum değil. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na, Karayolları Genel Müdürü'ne, Devlet Demiryolları Genel Müdürü'ne sesleniyorum: ulaşıma kapalı olan bu yolu bir an önce yapın ve faaliyete geçirin, Karabüklü hemşehrilerimizi bu mağduriyetten kurtarın" diye konuştu.