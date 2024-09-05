CHP'li Akay'dan 'OVP' tepkisi: İktidar ekonomiye patinaj çektirmede kararlı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akay, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün açıklanan 2025-2027 Orta Vadeli Programı'ndan görüyoruz ki, iktidar hedeflerini yine tutturamadığı gibi ekonomiye patinaj çektirmede kararlı" ifadelerini kullandı.

İktidar, önceki OVP'de yer alan enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellediğini aktaran Akay, "2024 yılı için %33'lık hedefi %41,5'e, 2025 yılı için %15,2'lık hedefi %17,5'e, 2026 yılı için %8,5 olan hedefi %9.7'ye yükselmiş" anımsatmasında bulundu.

Akay, şunları söyledi: "Soruyoruz: Dört ay boyunca, aylık ortalama %1,76 enflasyon hedefini tutmayacağı aşikar olduğuna göre, bu hedefinize nasıl ulaşmayı planlamaktasınız?"

"BU HEDEFLERE NASIL ULAŞACAKSINIZ?"

Önceki OVP'de yer alan büyüme tahminlerini ise aşağı yönlü güncellendiğini kaydeden Akay, "2024 yılı için %4'lük hedefi %3,5'e, 2025 yılı için %4,5'lik hedefi %4'e, 2026 yılı için %5 olan hedefi %4.5'e düşürmüş" dedi.

Akay, şunları söyledi: "Soruyoruz: Dün açıklanan büyüme verileri dahi tutmamışken, bu hedefinize nasıl ulaşacaksınız? Hedeflerden sapılmasının, hedeflerin sürekli olarak revize edilmesinin ana nedeni, gerçekçi olmayan ve ayakları yere basmayan ekonomi politikalarıdır. Hayatın gerçekleriyle uyumlu ekonomi politikalarını yaşama geçirmediğiniz sürece, bu hedeflere ulaşılması da asla mümkün değildir."