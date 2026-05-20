CHP'li Akay'dan sert uyarı: "Varlık Barışı geçerse Türkiye'yi 7,3 trilyonluk yeni bir faiz sarmalı bekliyor"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, varlık barışının Türkiye ekonomisine etkileri ile uluslararası yükümlülükler açısından doğurduğu sonuçların araştırılmasına ilişkin CHP grup önerisi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuştu. Akay, varlık barışı düzenlemelerinin Türkiye’yi yeniden gri liste riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Akay, “2008’den bu yana 7 ayrı varlık barışı çıkarıldı, Cumhuriyet tarihinde ise 40’ı aşkın vergi affı getirildi. Ancak bunların ülke ekonomisine ne kazandırdığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış kapsamlı bir veri yok” dedi.

"KAYNAĞI BELİRSİZ PARALARIN SİSTEME GİRİŞİ ARAŞTIRILMALI"

Varlık barışı uygulamalarının ekonomik etkilerinin şeffaf biçimde ortaya konulması gerektiğini belirten Akay, “Ne kadar kaynak girişi oldu, bunun ne kadarı üretime, sanayiye, ihracata ve istihdama yöneldi? Ne kadarı bütçe açığının finansmanında veya faiz giderlerinde kullanıldı? Bunların tamamı araştırılmalı” ifadelerini kullandı.

2006 yılında vergi cennetlerine yönelik yüzde 30 stopaj düzenlemesi yapıldığını ancak aradan geçen yaklaşık 20 yılda vergi cenneti ülkeler listesinin hâlâ açıklanmadığını hatırlatan Akay, “Şimdi bu varlık barışıyla birlikte o ülkelerde tutulan kaynakların mı sisteme girişi sağlanacak? Yoksa Türkiye’den çıkarılan kayıt dışı sermaye yeniden mi ülkeye sokulacak? Bunların tamamı açıklığa kavuşmalı” diye konuştu.

"20 METRELİK LİSTEYİ AÇMIŞTIK, ŞİMDİ 100 METREYİ BULUR"

Önceki varlık barışı uygulamalarının kara para ve suç gelirlerinin aklanması riskini büyüttüğünü ifade eden Akay, kırmızı bültenle aranan suç örgütü liderlerinin Türkiye’de yakalandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Uyuşturucu baronları, kumar baronları, uluslararası suç örgütlerinin liderleri ülkemizde yakalandı. Hatta kendi aralarında çatışmalara girdiler. Biz bu isimlerin yer aldığı 20 metreyi aşan listeyi TBMM’de kamuoyuna açıklamıştık. Şimdi görüşülen düzenleme bu hâliyle geçerse, o liste beş katına çıkacak, 100 metreyi bulacak.”

"TÜRKİYE YENİDEN FATF GRİ LİSTESİ RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Türkiye’nin geçmişte Financial Action Task Force (FATF) tarafından gri listeye alındığını hatırlatan Akay, yeni düzenlemenin uluslararası güven sorununu yeniden tetikleyebileceğini söyledi.

Akay, “Terörizmin finansmanından suç gelirlerinin aklanmasına kadar birçok risk büyüyecek. Türkiye yeniden gri listeye girerse uluslararası yatırımcı güveni zedelenecek, doğrudan yatırımlar azalacak, ülkeye sadece kısa vadeli sıcak para gelecek. Bu da faiz maliyetlerini ve borç yükünü artıracak” dedi.

"FAİZ YÜKÜ 7,3 TRİLYON LİRAYI BULACAK"

Konuşmasında kamu maliyesindeki ağır faiz yüküne dikkat çeken Akay, 2026 yılı sonu itibarıyla kamu sektörünün toplam faiz yükünün 4,9 trilyon liraya ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Merkez Bankasının yaklaşık 1,7 trilyon liralık faiz yükü bulunduğunu belirten Akay, kur farkı maliyetleriyle birlikte toplam yükün daha da büyüdüğünü ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

“Kur farkı giderleriyle birlikte yaklaşık 1 trilyon 786 milyar liralık ek maliyet oluşacak. Yerel yönetimler de dahil edildiğinde toplam faiz ve finansman yükü 7 trilyon 367 milyar lirayı buluyor. Bütçe zaten vergi, faiz ve borç yükü altında eziliyor. Bu düzenleme geçerse Türkiye yeniden öngörülemeyen bir faiz sarmalının içine girecek.”

"MECLİS BU SÜRECİ TÜM BOYUTLARIYLA ARAŞTIRMALI"

Akay, varlık barışı düzenlemelerinin yalnızca kısa vadeli kaynak girişi perspektifiyle değil; ekonomi, mali sistem, uluslararası yükümlülükler ve güvenlik riskleri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Artılarıyla eksileriyle bütün sonuçların Meclis tarafından araştırılmasını talep ediyoruz” dedi.