CHP'li Akay'dan Ziraat Bankası'na yanıt: Her Genel Müdür değişiminde logo değiştirilemez!

BirGün/Ankara

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, logo değişim iddialarını yalanlayan Ziraat Bankası’na yanıt verdi. Akay, “‘Daha rahat okunabilmesi için logoyu değiştirdik’ açıklaması en hafif tabiriyle milletimizin aklıyla alay etmektir” dedi.

“Bugüne kadar Ziraat Bankası tabelasını okumakta zorluk çeken olmuş mudur?” diye soran Akay, “Kendilerinin de kabul ettiği logo değişim süreci, sudan sebepler uydurularak başlatılmış bütün görsel ve dijital unsurların değişeceği kabul edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Logo değişiminin maliyetinin 954 milyon lira olduğunu tadilatın bedelinin ise 27 milyar lira olduğunu açıklayan Akay, “Her Genel Müdür değiştiğinde logo değişimi ve konsept değişikliği yapılarak birileri zengin edilemez. Deprem bölgesi olmayan, deprem bölgeleri denilerek üstü kapatılan tabelaların, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere illerimizde keyfi olarak değiştirildiği görsellerde mevcuttur. Arzu eden vatandaşlarımız bizzat yerinde görebilirler. Ömrü dolan tabelalar değil, bizzat milletimizin parasını çarçur eden Ziraat yönetimidir” dedi.

KİMSENİN ÇİFTLİĞİ DEĞİL

Akay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“161 yıllık Ziraat Bankamız milletimizin ve devletimizin sermayesini kullanmaktadır. Özel bir banka değildir, haliyle kimsenin de çiftliği değildir. Başta ziraat olmak üzere 3 kamu bankasının da lüks organizasyonlarına ilişkin otel ulaşım ve organizasyon kalemleri de dahil faturalarını, maliyetlerini paylaşmalarını bekliyorum.

Bir firma diyerek geçiştirilip üstü kapatılan konu, daha önce de belgeleri ile açıkladığım Mersin Ticaret Odası’na kayıtlı NSA Enerji firmasıdır. Ortağı ve sahibi Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili, halen Ziraat Bankası Genel Müdür danışmanı Fikrettin Aksu’dur. Kendisinin kamu gücünü kullanarak 4 yıl önce jet hızıyla kendi şirketine verdiği 2 milyon dolara tekabül eden kredi ve 7 milyon 322 bin liralık teşvik belgesi bu kadar hızlı hangi şirketimize verilmiştir? Bu kredi hem etik değildir hem de Bankalar Kanunu’na aykırıdır! BDDK’nın bu şahıs hakkında işlem yapmayıp üstünü kapatması, BDDK Başkanı’nın kayınbiraderinin bu şahsın danışman olduğu bankaya müdür yapıldığı için midir? Fikrettin Aksu’nu 2023 yılında krediyi kapatmış olması usulsüzlüğün üstünü örtemez. Fikrettin Aksu, kamu gücüyle zenginleşmiş, değeri 100 milyonları geçen işletme sahibi olmuştur.

Son olarak; Yargı hakkınızı lütfen saklı tutmayınız. Bir an önce kullanın ki kamuoyumuz tüm gerçeklere belgeleriyle şahit olsun ve tüm gerçekleri öğrensin. Bundan sonra da her zamanki gibi tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmaya devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

CHP’li Cevdet Akay, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 bütçesi görüşmelerinde Ziraat Bankası’nın logo değişimi için yaklaşık 1 milyar lira harcandığını belirtmişti. Logoda yalnızca A harfinin değiştirildiğini açıklayan Akay, yaklaşık 2 bin şubede tabela değişimi yapıldığını belirterek, dijital öğeler, banka hesap cüzdanları, kartvizitler, antetli kağıtlar gibi banka logosunun bulunduğu tüm materyallerin değiştirildiğini söyledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nden iddia kapsamında bir açıklama yapıldı ve bugüne kadar ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi olduğu iddia edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Logomuz; yeniliklere uyum sağlamak amacıyla daha net ve modern bir tasarım yapılarak büyütülmüş ve böylelikle şube tabelalarımızda ve diğer mecralarda daha rahat okunabilmesi sağlanmıştır. Halihazırda mevcut logomuzun yer aldığı şube tabelalarımız ile yazılı ve görsel tüm materyallerin kullanımına devam edilmekte olup, değişim süreci şubelerimizin tadilat ihtiyacına ve söz konusu materyallerin ekonomik ömrüne göre planlanmaktadır. Bugüne kadar da ihtiyaç nedeniyle yapılan tadilatlar kapsamında sadece 24 adet tabela değişimi yapılmıştır.”