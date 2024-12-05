CHP'li Akay: DDK üyelerine belediye başkanlarını görevden alma yetkisi mi veriliyor?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, teklife ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

DDK üyelerinin denetleme, teftiş, inceleme, soruşturma yetkilileriyle ilgili olarak görevlendirildikleri alanlarda ilgili bakanlıkların da denetleme birimlerinin görevini kullanabildiğini ifade eden Akay, "Örneğin, Devlet Denetleme Kurulu üyeleri Adalet Bakanlığı’yla ilgili bir incelemeye gittiği zaman, adalet müfettişlerinin de yetkisini kullanma durumu söz konusu. Yani demek ki adalet müfettişi gibi yeri geldiğinde görevden alma, görevden el çektirme gibi hususlar yapabilecek" dedi.

Teklifte yer alan 'diğer kuruluşlar' ifadesine vurgu yapan Akay, şu soruları sordu

"DDK üyeleri seçilmiş olan belediyelerle ilgili de bir görevlendirme olduğunda yetkilerini kullanıp oradan da görevden alma yetkisi söz konusu olacak mı? Bu bir soru işareti, bunu açıkça konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Burada her yönüyle tartışılıp kayyımlıkla ilgili durumlar söz konusu olduğunda acaba burada da böyle bir inisiyatif kullanıp görevden almalar olacak mı? Devlet Denetleme Kurulu üyelerine belediye başkanlarını görevden alma yetkisi mi veriliyor?"

"MADDE SEPETİ TALEBİMİZLE İLGİLİ GELİŞME OLMADI"

Teklifte TÜİK gelirlerinin düzenlenmesine ilişkin maddenin de yer aldığını belirten Akay, "TÜİK'le ilgili sıkıntılarımızı biliyorsunuz. Madde sepetinin açıklanması talebimizle ilgili hâlen bir gelişme olmadı, üstelik konu mahkemeye de intikal etmişti. Önümüzdeki dönem uygulanacak zamların sağlıklı olabilmesi açısından, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili artışlarla alakalı TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeğe yakın ve şeffaf olması gerektiğini biz bir kez daha vurguluyor ve madde sepetiyle ilgili paylaşımların da bizlere mutlaka yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"KEYFİ HARCAMALARA YASAL KILIF UYDURULUYOR"

Akay sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine teklifte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na döner sermaye işletmesi kurulması söz konusu. Burada döner sermaye işletme gelirleri önemli fakat ayrı bir personeli yok. Bu döner sermaye işletmesi Bakanlık bünyesindeki bir birim içerisinde çalışıyor ama burada ciddi gelirler var. Tahsis edilen tutarın da yüzde 50'si kadar bir harcama olmuş. Bu harcamalara baktığımızda genelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın birtakım masrafları karşılanmış, gayrimenkul onarımları yapılmış, mal ve hizmet alımları yapılmış, sanayi ve ticaret il müdürlüklerindeki araçların akaryakıtları karşılanmış. Özetle, keyfi harcamalara yasal kılıf uyduruluyor. Döner sermaye işletmesi gelirlerinin bütçeye gelir kaydedilmesi, bütçeye aktarılması gerekir fakat buradaki gibi bütçe dışı direkt harcama yapıldığı zaman bunların denetimi de söz konusu olmuyor. Buradaki gelirlerin harcanması Sayıştay raporlarına da bu konu intikal etmiş. Buradaki durumun mutlaka giderilmesi ve ortadan kaldırılması gerekiyor."