CHP'li Akay ve Bakırlıoğlu'ndan Tanju Özcan ile İsmail Arı'ya ziyaret

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile gazeteci İsmail Arı’yı ziyaret etti. Vekiller, tutukluluk süreçleri ve cezaevi koşullarına tepki gösterdi.

Akay ve Bakırlıoğlu, tutuklu bulunan Tanju Özcan ve İsmail Arı ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda hem yargı süreçleri hem de cezaevi koşulları eleştirildi.

Tanju Özcan'ın selamını ileten Akay, şunları söyledi:

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve gazeteci İsmail Arı'yı ziyaret ettik. Kendileriyle önemli konuşmalarımız, tespitlerimiz oldu. Belediye başkanımız haksız, hukuksuz yere içeride. Kendisi çok kararlı ve kendinden emin bir vaziyette, yılmadan bu süreçten aklanarak çıkacağını bize ifade etti. Bütün Türkiye'ye de selamlarını iletti. Bizler de inanıyoruz ki bu haksızlık ve hukuksuzluk neticesinde tutuklanan bütün belediye başkanlarımızın, yargılama sonucunda nasıl hukuksuz yere içeride tutulduklarını halkımız öğrenecektir. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak mücadeleye devam ediyoruz. Gazetecilik yapmasından dolayı içeride olan İsmail Arı, Yunus Emre Vakfı ile ilgili ortaya çıkarttığı yolsuzluk iddialarında adı geçen kişilerin de tutuklu olarak kendisiyle aynı yerde kaldığını bize ifade etti. Bu uygulamalarla ilgili buradan Adalet Bakanlığına da seslenelim: Kendisinin ihbarı ve haberciliği neticesinde gündeme gelen ve savcılık soruşturması sonucunda tutuklu bulunan kişilerle aynı yerde kalması ne kadar doğrudur? Buradaki koşulların iyileştirilmesi ve daha rahat bir ortamın sağlanması gerekiyor. Biz bütün grup ve milletvekilleri olarak mücadelemize devam edeceğiz."

"İSMAİL ARI'NIN TUTUKLANMASI ADALET SİSTEMİNİN NE DURUMDA OLDUĞUNU EN ÇARPICI ŞEKİLDE GÖSTEREN ÖRNEKLERDEN BİRİ"

Bakırlıoğlu da Gazeteci İsmail Arı'nın yaptığı yolsuzluk haberinin şüphelileriyle aynı yerde kaldığına dikkat çekti ve şunları kaydetti:

"İsmail Arı'yı ziyaret ettik. Kendisi L Tipi Cezaevi'nde kalıyor. Normalde 26 kişilik olan bir koğuşta şu anda 48 kişi kalmakta ve insanların büyük bir çoğunluğu yerde yatmak durumunda kalıyor. Bize öncelikle bundan bahsetti. Ancak moralleri iyi. Hem belediye başkanımız Tanju Bey'in morali çok iyi hem de İsmail'in morali yerinde. Esasında bakıldığı zaman İsmail Arı, 'yalan bilgiyi yaymak' suçlamasıyla şu anda tutuklanmış durumda. Belki de şu an bu suçlamadan tutuklu olarak yargılanan tek gazeteci konumunda olan kişi İsmail Arı. Peki ne için? Hangi haberleri yalan olarak değerlendirilmiş? Mesela Yunus Emre Vakfı'yla alakalı yapmış olduğu haberler, yalan haber olarak değerlendirilmiş. Burada, gerçekten de trajik bir durum var. Ülkemizdeki adalet sisteminin ne hâlde olduğunu gösteren bir olay yaşanmakta. Biliyorsunuz ki Yunus Emre Vakfı'nda naylon faturalarla yapılmış 600 milyon liranın üzerinde bir yolsuzluk iddiası var. İsmail Arı'nın yapmış olduğu haberden sonra bu soruşturma açıldı ve şu anda bu yolsuzluğun şüphelileri İsmail Arı ile aynı cezaevinde yatmakta. İsmail Arı da Yunus Emre Vakfı'nda yapılan bu yolsuzlukla ilgili haberlerinden dolayı 'yalan haber yaymak' suçlamasıyla onlarla aynı cezaevinde kalıyor. Yani bu olay, esasına bakıldığı zaman ülkemizde adalet sisteminin ne durumda olduğunu bize en çarpıcı şekilde gösteren örneklerden bir tanesidir."