CHP'li Akay, Ziraat Bankası'ndaki yolsuzluk iddialarını içeren dosyayı Bakan Şimşek'e sundu

BirGün/Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP’li Akay, kamu bankalarındaki lüks harcamalar, nepotizm ve usulsüz kredi tahsisleriyle ilgili kapsamlı bir dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teslim etti.

CHP’li Akay yaptığı konuşmasında, 2024 yılında yürürlüğe giren tasarruf tedbirlerine rağmen kamu kurumlarında lüks ve israfın sürdüğünü vurguladı: “Genelgelere hâlâ uyulmuyor. Lükse, şatafata, israfa devam ediliyor. Liyakat dışı atamalar, çoklu maaşlar sürüyor. Eş, dost, akraba atamaları ve nepotizm devam ediyor.”

Geçen yıl şehir dışında yapılan kamu bankası toplantılarının bu yıl da tekrarlandığını belirten Akay, “Geçen yıl her bir bankanın maliyeti 150 milyon liraydı. Bu yıl yine Antalya’daki ultra lüks bir otelde yapılacak toplantıların her biri 214 milyon lira civarında. Toplam maliyet 650 milyon lirayı buluyor” dedi.

“ZİRAAT BANKASI YÖNETİCİLERİ VOLVO’DAN MEMNUN KALMADI, AUDİ ALDI”

Kamu bankalarında tasarruf tedbirlerine aykırı şekilde yeni araç alımı yapıldığını da vurgulayan Akay, şu bilgileri paylaştı: “Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcıları’na tahsis edilen 10 adet Volvo S90 araçtan memnun kalınmamış, yerlerine Audi A6 alınmasına karar verilmiş. Her bir aracın fiyatı 10 milyon 916 bin lira. Bu kadar uyarıya rağmen kamu kaynaklarının keyfi kullanılması kabul edilemez.” Akay, araçların %74’ünün vergi yükü oluşturduğunu belirterek, “Kaynaklar çiftçiye gitmesi gerekirken lükse harcanıyor” dedi.

“ÇİFTÇİYE GELİNCE PARA YOK AMA OTELLERE VE LÜKS ARAÇLARA VAR”

Akay, kamu bankalarının asli görevinin çiftçiyi, esnafı ve KOBİ’leri desteklemek olduğunu hatırlattı: “Çiftçiye gelince para yok ama otellere, arabalara, banka yöneticilerinin kurduğu şirketlere, kardeşlerine, eşe dosta kaynak aktarılıyor. Bu kabul edilemez.”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çiftçi aleyhine artırılan sübvansiyonlu kredi oranlarının bir hafta içinde iptal edilmesini hatırlatan Akay, “Hatadan dönüldü ama israf ve savurganlıktan dönülmüyor” dedi.

“ZİRAAT YÖNETİCİLERİNİN KARDEŞLERİ VE DANIŞMANLARI ZENGİNLEŞTİ”

Akay, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar’ın kardeşlerinin son üç yılda mal varlıklarını katladığını söyledi: “Daha önce vasat gelir durumunda olan kardeşlerin mal varlıklarında muazzam artışlar var. Mehmet Baki Çakar ve Kamuran Çakar sübvansiyonlu krediler kullanmış, çiftlikler kurmuş, gayrimenkul yatırımlarına girmiş.”

Akay, Ziraat Bankası Genel Müdür Danışmanı ve Ziraat Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikrettin Aksu’nun NSA Enerji adlı şirketi üzerinden banka kaynaklarını seracılık faaliyetlerine yönlendirdiğini de belirtti. “Aksu’nun ortağı İzmirli iş insanı Murat Gün Açlı. Onun bağlantılı olduğu Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Yalçın’ın ailesi adına kayıtlı çok sayıda sera ve gayrimenkul var. Krediyi kullanan da veren de aynı çevre.”

“MASAK VE DDK GÖREVİNİ YAPMALI”

Cevdet Akay, konuşmasının sonunda elindeki dosyayı Hazine ve Maliye Bakanı’na teslim etti:

“Bu, hem bilgilendirme hem de ihbar niteliğinde bir dosyadır. Yakınlarının mal varlıklarındaki artışlar araştırılmalı, MASAK ve DDK görevini yapmalıdır. Zenginleşme aynı çevrelerde yoğunlaşıyor. Bu israfların önlenmesi ve sorumlularından hesap sorulması gerekiyor.” Akay ayrıca, söz konusu banka yöneticilerinin Mersin Marina’da yaptıkları kutlama yemeğini de örnek göstererek, “Çiftçi sıkıntıdayken bu görüntüler kabul edilemez” dedi.