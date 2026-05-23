CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Albayrak tutuklandı

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "irtikap" iddiasıyla tutuklandı.

Çok sayıda müşteki şikayeti üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albayrak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Müşteki E.Ö, 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için Albayrak'ın kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2,5 milyon lira talep ettiğini iddia etmişti.

Albayrak'ın bunun karşılığında çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskan aldığını savunarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Ayrıca H.P'nin de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediği öne sürülmüştü.

H.P'nin diğer şikayeti ile benzer nitelikteki şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçlamasından soruşturma başlatılmıştı.

EV VE BELEDİYE İŞTİRAKİNDE ARAMA YAPILDI

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş, evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı.

Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, dün Afyonkarahisar'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirilmişti.