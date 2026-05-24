CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklanan CHP'li Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı.

Karar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

Açıklamada "Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında “İcbar suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BELEDİYE AKP'YE GEÇEBİLİR

Akçakoca Belediye Başkanvekili seçimi için önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi toplanacak. Belediye Meclisi'nde çoğunluk AKP'de bulunduğu için yapılacak seçimde belediye AKP'ye geçebilir.

NE OLMUŞTU?

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Albayrak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.