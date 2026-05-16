CHP'li Akdoğan'dan AKP'li Altınsoy'a yanıt: ''İstismar etmedik istismarı ortaya çıkarttık''

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, eşi "fakirlik belgesi" alan AKP'li Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’a istifa çağrısında bulunarak, “Biz bu istismarı ortaya çıkarttık. Bir defa istismar etmedik. Bir ailede dört kadından üçünün aylık geliri asgari ücretin üçte birinden aşağıdaysa bir defa sen iktidar partisi milletvekili olarak buna da cevap vermek zorundasın” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, AKP'li Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’ın eşinin mahkeme harcını ödememek için muhtarlıktan fakirlik belgesi aldığını açıklamıştı.

Akdoğan’ın açıklamasının ardından özür dileyen Altınsoy, CHP’yi konuyu istismar etmekle suçladı.

Konuya ilişkin bir açıklama daha yapan Akdoğan, Altınsoy’un özür dilediğini ancak CHP’ye "iftira attığını" söyledi.

"Biz bu istismarı ortaya çıkarttık, istismar etmedik" diyen Akdoğan, olaydan haberi olmadığını iddia eden Altınsoy’a "Senin nasıl haberin yoktu kardeşim? Benim Ankara milletvekili olarak bu konudan haberim oldu. Senin Aksaray milletvekili olarak konudan haberin olmadı değil mi? Buna kim inanır?" yanıtını verdi.

"BİR AİLEDE 3 KİŞİ YOKSULSA BUNA DA CEVAP VERMEK ZORUNDASIN"

Altınsoy’un eşinin üç kardeşinin yoksul olduğu iddiasına da yanıt veren Akdoğan, "Dört kardeşin üçü yoksul diyorsun. Peki bu yoksulluk belgesini almak için şartları sağlamış mı? Sağlamamış. Ya bir ailede dört kadından üçünün aylık geliri asgari ücretin üçte birinden aşağıdaysa bir defa sen iktidar partisi milletvekili olarak buna da cevap vermek zorundasın" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR PEŞİNDEYİZ"

Altınsoy’un eşini, kendisine ait mali müşavirlik büronda usulsüz olarak sigortalı gösterdiğini de söyleyen Akdoğan, "Dolayısıyla başka bir usulsüzlük böylece peydah olmuş durumda. Kabahatinizle oturmadınız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne iftira atarak özür dilediniz. Şimdi yapılacak şey çok belli kardeşim. İstifa edeceksin, istifa edeceksin. Etmiyor mu? O zaman Sayın Meclis Başkanımız gereğini yapınız. Olmuyor mu? Sayın Cumhurbaşkanı gereğini yapınız. Bir özür diliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne istismarcı diyor kumpas davalarını önümüze getiriyor. Yok öyle yağma kardeşim. Sonuna kadar peşindeyiz" diye konuştu.