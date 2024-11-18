CHP'li Akdoğan'dan 'kalıcı yaz saati' uygulamasına tepki: Bakan Bayraktar'ı aradı

Eğitime verilen bir haftalık aradan sonra bugün okullar yeniden açıldı.

Milyonlarca öğrenci yine "kalıcı yaz saati" uygulaması nedeniyle güne karanlıkta başladı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "kalıcı yaz saati" uygulamasına dikkati çekmek için Konya yolu üzerinde açıklama yaptı.

Akdoğan, "kalıcı yaz saati" uygulamasının ekonomiye bir katkısı olmadığını belirterek, "Öğrencilerin veya çalışanların odaklanma, motivasyon sorunu var. Adaptasyon sorunu var. Güvenlik-ulaşım sorunu var. Sabahın erken saatlerinde kalkıp işe giden insanlardan, okula giden insanlardan ailesiyle sorun yaşayanlar var. Bunu kimse görmüyor. Türkiye bir an evvel bu meseleden vazgeçmeli" dedi.

Açıklamasının ardından cep telefonundan görüntülü olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı arayan Akdoğan, Bayraktar'ın telefonunu açmamasını "Bir bakan neden uyanmadı demiyorum. Bakanın uyumasını normal, bu insanların sabahın köründe uyanmasını anormal buluyorum. Bakana cep telefonundan ulaşamadım. Ama milyonlarca insan ayakta ve onlara ulaşabildik" diye değerlendirdi.

"EKONOMİK OLARAK BİZE BİR KATKISI YOK"

Akdoğan, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar sizlere günaydın demek isterdim ama günaydın dersem size yalan söylemiş olurum. Çünkü gün aymamış durumda. Ama emek erken uyanır. Ankaralılar diğer illerimizde olduğu gibi uyandılar ve güne başladılar. Hatta şu saati baz almayın, esas baz alacağımız saat bugün arabasına binip, servisine binip, dolmuşa binip, otobüse binip yola çıkan insanların uyandığı saattir. Yaklaşık 8 senedir Türkiye bu zulümle karşı karşıya. İnsanlar ve hatta horozlar, gün ışığınca uyanırlar, hava karardıktan belli bir süre sonra uyurlar. Bu memleketimizde 1973 yılında beri yılından böyleydi. Ama Berat Albayrak bu konuda ısrarcı oldu, İTÜ'nün bir raporunu gösterdi, bu rapora karşı başka raporlar var idi. Hala var. Hocalarımız Türkiye içinden, yurtdışından çokça araştırmalar yapıyorlar. Bu konunun ekonomiye katkısı olduğu iddia ediliyor. Ancak ekonomik olarak ülkemize bir katkısı olmadığı, hatta zarar verdiği yönünde verilerde var. Bu konuyu konuşan ilk ben değilim. Son konuşanda ben olmayacağım. Ama bu meselenin bir an evvel çözüme kavuşturulması gerekiyor.

Ekonomik olarak bize bir katkısı yok. Onlar gibi ekonomik olarak katkısı olduğunu farz edelim. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere çokça insanı bu mesele etkiliyor. Bu sokakta bir güvenlik meselesi haline dönüşmüş durumdadır. Bu pedagojik olarak çocuklara zarar verir durumdadır. Hatta bu eğitim hayatımıza zarar verir durumdadır. Bakın bu konuyu çözemedikleri için ikili eğitim yapan devlet okullarında ders saatlerini 40 dakikadan 30 dakikaya çektiler. Ham hum şaralop bir an önce öğrenciler gelsin, 40 dakikalık dersi 30 dakikada yapsın ve bırakıp gitsin istiyorlar. Çünkü dersin başlama saatini 8'e çektiler. 8'de gelsin, öğlen gitsin. Öğlen gelen hava kararmadan gitsin diye... 30 dakika ders yapan çocukla, 40 dakika ders yapan çocuğu aynı sınava sokuyorlar. Aynı muameleye tabii tutuyorlar.

Biyolojik saat diye bir şey var, bunu kimse görmüyor. Öğrencilerin veya çalışanların odaklanma, motivasyon sorunu var. Bunu kimse görmüyor. Adaptasyon sorunu var, bunu kimse görmüyor. Güvenlik-ulaşım sorunu var, bunu kimse görmüyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıp işe giden insanlardan, okula giden insanlardan ailesiyle sorun yaşayanlar var. Bunu kimse görmüyor. Türkiye bir an evvel bu meseleden vazgeçmeli. Ayrıca Avrupa ile saat farkımız var. Bu borsayı etkiliyor, bu bankacılık sistemini etkiliyor, bu uçuşları etkiliyor. Dolayısıyla ekonomik olarak bir zararı var. Toplumsal olarak bir zararı var. Aynı zamanda elektrik tüketimini de arttıran bir durum var."

BAKAN TELEFONA YANIT VERMEDİ

Umut Akdoğan, açıklamasının ardından cep telefonundan görüntülü olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı aradı. Akdoğan, "Sabah işine giden insan farını yakmaz. Aradığımda bakan telefonunu açarsa durumu anlatacağım, açamazsa telefonunu bugün 11'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek orada kendisiyle bu görüntüleri paylaşacağım" diye konuştu.

Akdoğan, Bayraktar'ın telefonunu açmamasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bakan telefonumu açmadı. Çok doğal, kendisi uyanmamış olabilir. Bunu yadırgamıyorum. Bir bakan neden uyanmadı demiyorum. Bakan'ın uyumasını normal, bu insanların sabahın köründe uyanmasını anormal buluyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'a cep telefonundan ulaşamadım. Ama milyonlarca insan ayakta ve onlara ulaşabildik. Maalesef Türkiye bu ayıbı yaşıyor."