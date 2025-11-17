CHP'li Akdoğan'dan TRT'nin önünde açıklama: "Babamızın evinde dedemize küfrediliyor"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TRT Genel Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Akdoğan, açıklamasında, "Bizim büyüdüğümüz televizyon, bizden önceki nesillerin televizyonuyla ilgili şu anda söylenebilecek şey şu; resmen babamızın evinde dedemize küfrediliyor. TRT bizim kurumumuzsa, TRT Türk halkının kurumuysa, TRT babaevlerimizden biriyse açıkça söylüyorum; babamızın evinde dedemize küfretirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Umut Akdoğan, şöyle devam etti: "Milletin sesi duyursun diye kurulmuş bir televizyon, milletin sesini hiçbir şekilde vermiyor. Milletin derdini hiçbir şekilde vermiyor. Burası 86 milyonun evidir ve 86 milyonun sesi burada verilmelidir. Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor, 'padişahım çok yaşa'cılık yapıyor. Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor, iktidar borazancılığı yapıyor. Kamu yayıncılığı yapmak adına kurulmuş bir kurum, kamu yayıncılığı yapmıyor, saray yalancılığı yapıyor."

TRT'YE ÇAĞRI

"TRT'nin yayıncılığı HD ama içerik olarak bitti" diyen Akdoğan, "Koskaca bir kurumu, koskaca TRT'yi bitirdiler. TRT'ye çağrımı yapıyorum. TRT siyah beyaz yayın yap, onurlu yaşa. TRT'nin siyah beyaz yaptığı dönemler bu dönemden daha iyi" ifadelerini kullandı.

TRT'ye tepki gösteren Akdoğan, "10 Kasım günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Alişan İle Hayata Gülümse diye program yapıp sonra da stüdyoda halay çektiren bir TRT, benim için yok hükmündedir. Bu kurumu kaldır at!" diye konuştu.

"YENİ BİR HAZIRLIĞA GİRİŞİYORLAR"

"Çok büyük para alıyorlar vatandaştan. Aldıkları parayla vatandaşı yanıltıyorlar. Bandrolden alıyorlar, iletişim vergisinden alıyorlar" tepkisini gösteren Akdoğan, şunları söyledi:

"TRT payı diye alıyorlar, tablet alandan alıyorlar, televizyon alandan alıyorlar, bilgisayar alandan alıyorlar, uydu alıcısı alandan alıyorlar. Ve şimdi, yeni bir hazırlığa girişiyorlar. Meclis'e yeni bir düzenleme getirmek istiyorlar. Eğer getirirlerse bu düzenlemeyi, kamu adına burası öyle bir para daha alacak ki, aldığınız bilgisayarmış, tabletmiş, kulaklıkmış, telefonmuş... Bugün televizyona ne para veriyorsanız, çoluğunuza, çocuğunuza, kendinize ne alıyorsanız yüzde 20 zam ile alacaksınız. Bugün bir şeyi 10 liraya alıyorsanız 12 lira olacak ki burası daha fazla palavra sıksın diye."