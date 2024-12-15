CHP'li Akdoğan: "Sayın Bakan diye hitap edilmeyecek iki bakandan bir tanesi Yusuf Tekin'dir"

TBMM bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

"Yusuf Tekin aklını kiraya vermiştir" diyen Akdoğan, "Bu Kabine'de Sayın Bakan diye hitap edilmeyecek iki bakandan bir tanesi Yusuf Tekin'dir" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan şöyle konuştu:

"Gözünün içine bakarak söylüyorum bu Kabine'de Sayın Bakan diye hitap edilmeyecek iki bakandan bir tanesi Yusuf Tekin'dir. Çünkü Yusuf Tekin aklını kiraya vermiştir. Yusuf Tekin karanlık dehlizlerin, tarikatların ve cemaatlerin esiri olmuştur. Bu nedenle İzmir'de okullara imam atanmıştır bu suçtur ayıptır, yazıktır, günahtır. Okullarda din derslerine tabut, çocuklara sevdirmek için camiye labut getiren bu anlayış zıtlıktır, çarpıklıktır, acımasızlıktır, akılsızlıktır."