CHP'li Ali Gökçek ikili eğitimi Meclis gündemine taşıdı: Tam gün hedefi neden gerçekleşmedi?

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, çocukları karanlıkta yola düşüren değil, aydınlık bir geleceğe hazırlayan eğitim sisteminin bir an evvel hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e “Geçmişte ilan edilen ‘tüm okullarda tam gün eğitime geçiş’ hedefi neden gerçekleşmemiştir? Tam gün eğitime geçilmesi önündeki en büyük engel olan okul ve derslik ihtiyacına yönelik bir etki analizi yapılmış mıdır” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, ikili eğitim sistemini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Gökçek, iktidarların yıllardır ikili eğitimi kaldıracağı yönünde vaatlerde bulunmasına rağmen gerekeni yapmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İkili eğitim, ülkemizde hala çok sayıda il ve ilçede uygulanmaya devam ediyor. Ancak öğrenciler gün ağarmadan derse başlıyor veya geç saatlerde, hava karardıktan çok sonra okuldan çıkıyor. Ders saatlerinin başlangıç veyahut bitiş saatlerinin uygunsuz oluşu ve bu uygunsuzluğa bağlı olarak ortaya çıkan güvenlik riskleri, beslenme sorunları ve sosyal faaliyetlere zaman ayıramamaları gibi pek çok sorun da ikili eğitimle birlikte ne yazık ki devam ediyor. Oysa iktidar Orta Vadeli Program (OVP) 2017-2019’da, ‘İkili öğretim tamamen kaldırılacak’ hedefini açıkça ifade etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Stratejik Plan 2019-2023’e baktığımızda da riskler başlığı altında, ‘İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi’ dendiğini görüyoruz. Yine ihtiyaçlar başlığı altında ise ‘İkili eğitimin sonlandırılması ve öğle yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması’ hedefine yer verilmiş. ‘Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim uygulamalarının olması’ da yine zayıf yönler arasında sayılmış. 2024-2028 Stratejik Planı’nda da ikili eğitim uygulamaları Bakanlığın zayıf yönleri arasındaki yerini almış. Ancak aradan geçen onca yıla rağmen ikili eğitim hala devam ediyor.”

"ÇOCUKLARIMIZI AYDINLIK BİR GELECEĞE HAZIRLAYAN SİSTEME GEÇMELİYİZ”

Konuyu İstanbul’un eğitim verileri üzerinden değerlendiren Gökçek, şöyle devam etti:

“İstanbul Valiliği’nin Eylül 2025’te yaptığı bir paylaşımda İstanbul Valisi Davut Gül’ün ifadelerine göre, İstanbul’da ikili eğitim yapan okul oranı yüzde 22. Bu oran da bize İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ciddi bir okul ve derslik sıkıntısı olduğunu gösteriyor. İktidar eğitimde planlama eksikliği ve kamusal yatırım yetersizliğinin bedelini çocuklarımıza ödetmeye devam ediyor. Çocuklarımızı karanlıkta yola düşüren değil, aydınlık bir geleceğe hazırlayan bir eğitim sistemini bir an evvel hayata geçirmeliyiz. İkili eğitim bir an evvel sonlandırılmalı, tüm öğrencilerimiz için tam gün, nitelikli ve eşit bir eğitim hakkı güvence altına alınmalıdır. Bu bir tercih değil, Anayasal bir sorumluluktur.”

"GEÇMİŞTE İLAN EDİLEN HEDEF NEDEN GERÇEKLEŞMEMİŞTİR”

CHP’li Gökçek’in Bakan Tekin’e soruları ise şöyle: