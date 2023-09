CHP'li Ali Gökçek'ten Bakan Yerlikaya'ya: Son 5 yılda yaşanan silahlı şiddet olaylarının kaçı ruhsatsız silahlarla gerçekleşmiştir

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, son aylarda neredeyse her gün kamuoyunun bir şiddet vakası ile sarsıldığını, vatandaşların güvenli şekilde bulunmaları gereken kamuya açık alanlarda silahlı grupların çatışmasına şahit olduklarını belirterek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya “Türkiye’de Eylül 2023 tarihi itibarıyla, ruhsatsız silah sayısı kaçtır? Son 5 yılda yaşanan silahlı şiddet olaylarının kaçı ruhsatsız silahlar ile gerçekleştirilmiştir” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Türkiye’de ruhsatsız silah kullanımının yaygınlaştığı iddialarını ve bireysel silahlanmanın ulaştığı boyutu TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Gökçek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Umut Vakfı tarafından derlenen istatistiklere göre; 2022 yılında medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansımıştır. Ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında en az 2 bin 278 kişi hayatını kaybetmiş, en az 4 bin 231 kişi de yaralanmıştır. Yani 2022 yılında, ülkemizde her gün en az 6 vatandaşımız silahlı şiddet sebebiyle hayatını kaybetmiş, en az 11 vatandaşımız da yaralanmıştır. Silahlı şiddet olaylarının 616’sında (yüzde 15.46) kesici aletler kullanılırken 3 bin 368 (yüzde 84.54) cinayet ateşli silahlarla işlenmiştir. Ateşli silahların türevine bakıldığında; 143’ü beylik silahı olmak üzere 2 bin 528 olayda tabanca, 840 olayda ise kaleşnikof dahil çeşitli tüfekler kullanılmıştır. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan, her on silahtan 9’nun ruhsatsız olduğunu, her 100 vakanın sadece 4’ünde ruhsatlı tabanca kullanıldığını, ülkemizde 10 silahtan 9’unun ruhsatsız olduğunu belirtmektedir.

“SON AYLARDA, NEREDEYSE HER GÜN KAMUOYU BİR ŞİDDET VAKASI İLE SARSILMAKTA"

2015 yılı verileri ile kıyaslandığında, 2015 yılında 2 bin 175 silahlı olay basına yansımışken 2022 yılında 3 bin 984 olay basına yansımıştır. Yani sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 8 yılda yüzde 83 oranında bir artış yaşanmıştır. Özellikle son aylarda, neredeyse her gün kamuoyu bir şiddet vakası ile sarsılmakta, vatandaşlar güvenli şekilde bulunmaları gereken kamuya açık alanlarda silahlı grupların çatışmasına şahit olmaktadır.

“BİREYSEL SİLAHLANMA VE RUHSATSIZ SİLAH KULLANIMINA YÖNELİK BİR AN EVVEL CİDDİ TEDBİRLERİN ALINMASI ŞARTTIR

Silahlı şiddet olaylarında yaşanan bu artışta ruhsatsız silahlara erişimin kolaylığı önem taşımaktadır. Toplumun huzurunu bozan, vatandaşların toplumda güvenle yaşayabilmelerini engelleyen, kadına ve çocuğa yönelik şiddeti tırmandıran bireysel silahlanma ve ruhsatsız silah kullanımına yönelik bir an evvel ciddi tedbirlerin alınması şarttır.”

“TÜRKİYE’DE EYLÜL 2023 TARİHİ İTİBARİYLE, RUHSATSIZ SİLAH SAYISI KAÇTIR”

Ali Gökçek, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Türkiye’de Eylül 2023 tarihi itibariyle, ruhsatlı silah sayısı kaçtır?

-Türkiye’de Eylül 2023 tarihi itibariyle, ruhsatsız silah sayısı kaçtır?

-Son 5 yılda, ruhsatsız silah bulundurma sebebiyle hakkında işlem gerçekleştirilen kişi sayısı kaçtır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır?

-Ruhsatsız silahlarla ilgili suçlardan dolayı hükümlü veya tutuklu olarak cezaevinde bulunan kişi sayısı kaçtır?

-Son 5 yılda, ruhsatsız silahlarla işlenen suç sayısı kaçtır? Bu suçların suçun niteliğine göre dağılımı nasıldır?

Son 5 yılda yaşanan silahlı şiddet olayı sayısı kaçtır? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır?

-Son 5 yılda yaşanan silahlı şiddet olaylarının kaçı ruhsatsız silahlar ile gerçekleştirilmiştir? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır?

-Son 5 yıl içerisinde kaç vatandaşımız silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetmiş, kaçı yaralanmıştır? Bunların yıllara ve kullanılan silahın ruhsatlı olup olmamasına göre dağılımı nasıldır?-Son 5 yıl içerisinde işlenen kadın cinayetlerinden kaçı ateşli silah ile işlenmiştir? Bunların yıllara göre dağılımı nasıldır?

-Son 5 yıl içerisinde işlenen kadın cinayetlerinden kaçı ruhsatsız silah ile işlenmiştir? Bu sayının yıllara göre dağılımı nasıldır?

-Uzmanlar ve vatandaşlarca sıklıkla dile getirildiği üzere, internetten ucuz ve kolay yoldan silah edinilebildiğine yönelik iddialar doğru mudur? Bu iddiaların araştırılmasına yönelik, herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

-Ruhsatsız silahlara erişimin zorlaştırılması için atılması düşünülen adımlar neler?"