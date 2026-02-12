CHP'li Aliye Timisi Ersever'den iktidara tepki: Trafik için sizin çözümünüz ne? Cezaları katlamak, faturayı vatandaşa kesmek

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin konuşan CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, "İktidarı şimdiden uyarıyoruz: Getirdiğiniz bu teklif, bırakınız çözüm üretmeyi yeni adaletsizliklerin, yeni mağduriyetlerin kapısını aralar. Getirdiğiniz cezalara bir bakın, ne emekli ne de asgari ücretli bu cezaları ödeyemez. Ödenemeyen cezalar vatandaşın kapısına icra dosyası olarak yığılır, devlet ile vatandaşı karşı karşıya getirirsiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda 214 Sıra Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmeleri devam ediyor.

SİZİN DERDİNİZ NE GÜVENLİK NE CAN KAYIPLARINI AZALTMAK NE DE VATANDAŞ

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, kanun teklifinin geneli üzerine yaptığı konuşmada, "Getirdiğiniz bu düzenleme iktidarın ülke sorunlarından ve hayatın gerçeklerinden koptuğunun özetidir" dedi. Trafik sorununa ilişkin çözüm yöntemlerine değinen Ersever, "Ulaşım tercihlerini geliştirmeden, altyapıyı değiştirmeden, trafik kültürü ve eğitimini güçlendirmeden bu sorunu çözemezsiniz. İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren çok boyutlu bir mesele. Peki, sizin çözümünüz ne? Cezaları katlamak, faturayı vatandaşa kesmek" ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın sorunu çözmeyeceğini dile getiren Ersever, "Bu halde ne trafik sorunu çözülür ne de can kaybı azalır. Daha vahimi, insan canını doğrudan ilgilendiren böylesine önemli ve toplumsal bir sorunu bütçe açığını kapatmak için kullanmanız. Bu yaklaşım kamu vicdanını yaraladığı gibi kabul edilemez bir durum" diye konuştu.

Ersever, "İktidarı şimdiden uyarıyoruz: Getirdiğiniz bu teklif, bırakınız çözüm üretmeyi yeni adaletsizliklerin, yeni mağduriyetlerin kapısını aralar. Getirdiğiniz cezalara bir bakın, ne emekli ne de asgari ücretli bu cezaları ödeyemez. Sizler, herkesin gelirini kendi geliriniz kadar sanıyorsunuz. Ödenemeyen cezalar vatandaşın kapısına icra dosyası olarak yığılır, devlet ile vatandaşı karşı karşıya getirirsiniz" ifadelerini kullandı.

Vergi politikalarına da değinen Ersever, "Vatandaştan otomobil alırken ödediği paranın en az yarısını vergi olarak tahsil ediyorsunuz. Madem can kaybını azaltmak istiyorsunuz, madem bu konuda samimisiniz getirin binek araçlar için vergi indirimini, Meclisten birlikte geçirelim. Vatandaş Avrupa'da olduğu gibi can güvenliği sağlayan yeni araçlara binsin ama sizin derdiniz ne güvenlik ne can kayıplarını azaltmak ne de vatandaş, derdiniz tahsilat, tahsilat, tahsilat" dedi.