CHP'li Alp, Kars’ın sınır köyünden seslendi: 21. asırda bu köylerimiz kar suyu içmek zorunda kalıyor

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars’ın Arpaçay ilçesi Melikköy köylülerinin hala kar suyu içtiğini ve bu nedenle köyde çok sayıda böbrek ve kanser hastası bulunduğunu söyledi. Alp, “Melikköy'e derhal içilebilir, temiz su sağlanmasını talep ediyorum” dedi.

Güncel 20.06.2024 23:09 Giriş: 20.06.2024 23:09

Güncelleme: 20.06.2024 23:15 Kaynak: ANKA

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