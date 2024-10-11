CHP'li Alp, Kuran kursundaki torpili anlattı: Öğreticileri nasıl işe aldınız?

Cumhuiyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmesi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap etti.

Taşımalı eğitim sorununa değinen Alp, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ve "eğitim amacı bilgi edinmek değildir" diyen AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’a tepki gösterdi.

Taşımalı eğitim sisteminin iptali için Danıştay’a dava açtığını hatırlatan Alp, şu ifadeleri kullandı:

"750 bin çocuk adına, köy çocuğu adına ben bu davayı açtım, 1,5 milyon da veliyi doğrudan ilgilendiriyor. Siz köy çocuklarını eğitimsiz, okulsuz, öğretmensiz bırakıyorsunuz. Bu yönetmeliğin derhâl değiştirilmesi, geri çekilmesi, bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 30 kilometreyi aşan mesafelerde, okula 30 kilometreden fazla mesafelerde oturan köy çocukları için taşımalı eğitimi kaldırdınız. Hiç düşündünüz mü bu çocuklar neyle okula gidecek, nasıl okula gidecek, nerede okuyacak, nerede kalacak? 750 bin vatan evladını siz kimin umuduna terk ettiniz? Aranızda bir sürü köy çocuğu var, hiç mi vicdanınız sızlamadı?"

"KÖY ÇOCUKLARI AKŞAMA KADAR AÇ KALIYOR"

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde karşılaştığı bir olayı Meclis’te aktaran CHP’li İnan Akgün Alp şunları söyledi:



"Ben geçen tatil boyunca köylerimizdeydim, köy köy gezdim. Bu velileri dinledim, bir örnek anlatacağım, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir köyde rastladım. Saat 06.00’da annesi, babası çocuğu traktörle en yakın köye kadar götürüyor, ortalama 45 dakika, 1 saat yol sürüyor. Ondan sonra, o köyde taşımalı eğitim yapan servise naklediyorlar, oradan da ilçeye gitmesi 1 saat sürüyor. Okula gitmesi 8.00’i buluyor. 12.00’de okuldan çıkıyor, evine gelmesi saat 14-15.00’i buluyor. Siz aynı zamanda taşımalı eğitim yapılan köylerde eğer vardıkları okulda ikili eğitim varsa bu ikili eğitimde yemeği de kaldırdınız. O köy çocukları akşama kadar aç kalıyor, vicdana sığar mı? Siz burada kimlerden oy aldınız, kimlere vaad ederek geldiniz, kimlerin hakkını yediniz? ‘Hak yedi’ demişken aklıma bir şey geldi, Hulusi Akar burada, yüzüne karşı söyleyeceğim: ‘Eğitimin amacı bilgi değildir’, ‘Allah korkusudur’ , ‘Kuldan utanmaktır’ dedi. Bu yönetmelikte, bu yönetmeliği yürürlüğe koyanlarda, bunu ilan edenlerde Allah korkusu var mı, kuldan utanma var mı? Takdir de bütün Türk milletine ait olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olsun."

HULUSİ AKAR'IN İFADELERİNE TEPKİ

CHP’li Alp şöyle devam etti :



"Bakın, Hulusi Akar'ın demecine bir noktada daha vurgu yapmak istiyorum, şöyle bir açıklaması var: ‘Eğitimin amacı bilgi edinmek değildir. Eğitimin amacı Allah korkusu, kuldan utanmaktır. Eğer biz 4-12 yaş çocuklara, insanlara Allah korkusunu verirsek dünyanın her neresine giderse gitsin bu çocuktan korkmayın. Burada AK Parti Grubuna soruyorum; Bir kişi gelsin, burada desin ki, ‘Doğrudur, eğitimin amacı bilgi değildir.’ Komisyon Başkanı gelsin, desin; ‘Evet, biz Millî Eğitim Bakanlığıyız ama bizim amacımız bilgi vermek değildir.’ Bir kişi gelsin savunsun. Savunamazsınız. Savunamayacağınız sözü söylediniz ama ben burada size bir şey ispat edeceğim."

"KURAN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİ TORPİLLE İŞE ALIYORSUNUZ"

Kars’ın Kağızman ilçesinde bir Kuran kursu için yapılan müracaatlarda 91 puanlı üniversite mezunu yerine, 56 puanlı imam hatip mezunun alındığının belgesini de paylaşan Alp, "Siz hak yemişsiniz. Bunu yapan kuldan utanmamış" diye konuştu.

"Şimdi sizin yaptığınız mülakatlarda Allah korkusu var mı, kuldan utanma var mı?" diye soran Alp, şöyle devam etti:

"Siz, Allah korkusunu, kuldan utanmayı 4-12 yaş çocuklarına nerede vermeyi düşündünüz? Kuran kurslarında. Kim verecek bu eğitimi? Kuran kurslarındaki öğreticiler. Siz bu Kuran kursu öğreticilerini neyle işe aldınız? Vallahi torpille işe alıyorsunuz. Vallahi Allah'tan korkmuyorsunuz.

Ben belgesini ispat ediyorumKars'ın Kağızman ilçesinde Kur'an kursu için yapılan müracaatlar; müracaatçılar burada, aldıkları puanlar ortada. Din hizmetleri alan bilgisiyle sınava girmişler, mülakata almışlar, 91 puan alan üniversite mezununu almamışsınız, yerine 56 puan alan imam-hatip lisesi mezununu almışsınız, 65 puanı olan imam-hatip lisesi mezununu almışsınız çünkü birinin eşi, birinin de babası Diyanet mensubudur. Siz hak yemişsiniz. Bunu yapan kuldan utanmamış."



Alp, "Yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi’ne iftira attınız, ‘dinsizdir’ dediniz ama ben savunuyorum, din adamının da hakkını savunuyorum, din adamının da hakkını size karşı savunuyorum. Bunu düzeltin, Allah'tan korkun, kuldan utanın" diyerek sözlerini tamamladı.