CHP'li Altay: Bu Parlamento sembolik, işlevsel olan saray; bu da kabul edilemez

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay bütçenin toplumdaki gelir adaletsizliğini derinleştirdiğini savunarak, "Bir grup var ki ekmeği marketten alıyor, 15 liraya ama bir grup var ki bunlar özel fırınlarda üretilen yok tam buğday, yok karabuğday, yok ekşi mayalı; kaç lira biliyor musunuz? 65 lira, aynı gramaj, 65 liraya da ekmek yiyen var, 10 liraya yağmur altında kuyrukta bekleyip ekmek yiyen var; tablo bu" dedi. Altay, Türkiye’de parlamentonun işlevsiz hale geldiğini öne sürerek, "Bu Parlamento sembolik, işlevsel olan saray; bu da kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay bütçe politikalarını eleştirdi. Altay, bütçenin toplumdaki gelir adaletsizliğini derinleştirdiğini savunarak, "Bir grup var ki ekmeği marketten alıyor, 15 liraya ama bir grup var ki bunlar özel fırınlarda üretilen yok tam buğday, yok karabuğday, yok ekşi mayalı; kaç lira biliyor musunuz? 65 lira, aynı gramaj, 65 liraya da ekmek yiyen var, 10 liraya yağmur altında kuyrukta bekleyip ekmek yiyen var; tablo bu" dedi.

"BÜTÜN PARA OLDUĞU GİBİ FAİZE GİDECEK"

Altay, iktidarın "24’üncü bütçemizi yapıyoruz" söylemini eleştirerek, bütçenin hak, hukuk, adalet, ekmek, vergi ve faizle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti. Toplumdaki yoksullaşmaya dikkati çeken Altay, geçmişte aynı ekmeği yiyen farklı gelir gruplarının bugün farklı fiyatlarda ekmeğe mahkum edildiğini söyledi. Konuşmasında Türk lirasının değer kaybına da dikkati çeken Altay, 200 liralık banknotun 2009 yılında 135 dolara karşılık geldiğini, bugün ise "5 dolar bile etmediğini" söyledi. Bütçeyi faiz-yatırım dengesi açısından da eleştiren Altay, 2024 yılında yatırımın faizden yüksek olduğunu, 2025 ve 2026 bütçelerinde ise faizin yatırımı geçtiğini ifade etti. Altay, 2026 bütçesinde faize ayrılan payın 2 trilyon 742 milyar lira, yatırımın ise 1 trilyon 834 milyar lira olduğunu belirterek, "Bütün para olduğu gibi faize gidecek" dedi. Altay, bu durumun yurttaşların beklentilerini boşa çıkardığını savundu.

Konuşmasının sonunda yönetim sistemine ilişkin eleştirilerde bulunan Altay, Türkiye’de parlamentonun işlevsiz hale geldiğini öne sürerek, "Bu Parlamento sembolik, işlevsel olan saray; bu da kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Altay’ın konuşması CHP sıralarından alkışlarla karşılandı.

DEM PARTİLİ SAYYİĞİT: " YURTTAŞ ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA DAHA NE KADAR EZİLECEK"

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, 2026 yılı bütçesinin emekliyi, emekçiyi, kadını, çocuğu, genci, engelliyi yok saydığını söyleyerek, "Bu bütçeye 'hayır' diyoruz. Doğa daha ne kadar talan edilecek? Kadın ve çocuk yoksulluğu daha ne kadar derinleşecek? Fabrikalarda işçilerin emeği daha ne kadar sömürülecek? Yurttaş enflasyon ve hayat pahalılığı altında daha ne kadar ezilecek ve elbette barış en önemli teşvik ve yatırım olacak mı, olmayacak mı? Bütün bunların seyri, kasım ve aralık aylarında sürdürülen tartışma ve siyasi iktidarın tutumuna bağlı. Bu sebeple, devlet aklının muhalefete, sivil topluma ve sokaklara kulak vermesi gerekiyor ve bu akıl, istikametini patronlara değil; kadınlara, emekçilere, gençlere, bunlara bakarak belirlemelidir. Bütçenin tamamına baktığımızda, dünyada artan silahlanma yarışından bağımsız hazırlanmadığını kolaylıkla fark edebiliriz, bunu ifade edebiliriz" ifadelerini kullandı.