CHP'li Arpacı'dan 'torba kanun' tepkisi: "Bu yasa, adrese teslim kıyak bir yasadır. Hatalıdır, haksız rekabet oluşturmaktadır"

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, TBMM Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünün görüşmelerinde konuştu.

Yasa teklifini "Adrese teslim bir kıyak" olarak niteleyen Arpacı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Meclis'imize getirilen bu torba kanunun 11. ve 12. maddelerinde konu olan 2022 yılında e-ticaret firmalarına getirilen lisans ücreti de yasalaşmasına rağmen, firmalara makul bir süre verilmiştir. Firmaların 2024 yılındaki ciroları baz alınarak hesaplanan lisans ücretinin ilk tahsilatının 2025 yılında olması planlanmış. Bu 2 senelik süreçte görüyoruz ki firmalar bu konuda önlemlerini almış ve özellikle ihracata ağırlık vererek, lisans ücretlerinin düşmesi noktasında adımlar atmıştır. Buraya kadar her şey normal ve makul iken, tam da geçmiş dönemde çıkan yasaya uygun ilerlerken ve tahsilat zamanı tam da ülkenin ihtiyacı olan bir donemde gelmiş iken bu kapitülasyon niteliğindeki kıyak değişiklik nereden çıktı arkadaşlar? Biz bu yasayla kime hizmet ediyoruz? Kılavuzumuz neresi? Kanunun adı tüketiciyi koruma! Bu kanunun neresinde tüketici var?

"BU ÜLKENİN KAYNAK PROBLEMİ YOK, KAYNAKLARI KULLANMA PROBLEMİ VAR"

Bu yasa ile birlikte ihracatı artıracağımızı mı düşünüyorsunuz? Geçmişte ihracat-üretim-istihdam-yatırım diyerek uyguladığınız ekonomi modeli başarılı oldu mu? Bakın göstereyim size ne oldu. Söylediklerinizin tam tersi oldu. Siz gerçekten ihracatı artırmak istiyorsanız gelin sanayiciye, üreticiye destek olun, ithalatçıya değil. Biz şimdi bu yasaya neden sipariş yasa diyoruz? Bakın yeni düzenleme ile piyasa büyüklüğü yüzde 20'den büyük olan firmaların lisans ücretleri hesaplanırken ihracat ve teşvik tutarları 4 ile çarpılmayacaktı. Bu sınırı yüzde 15 esneterek yüzde 23 seviyesine yükseltiyorsunuz. Piyasada bu büyüklükte sadece 1 firma var. İşte bu yüzden bu yasa adrese teslim kıyak bir yasadır, hatalıdır, haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu düzenleme yapılırsa piyasadaki tüm oyuncuların etkileneceği, büyük balığın bir süre sonra tüm küçük oyuncuları yok edeceği bir sistemin önünü açmış olacağız.

Bu ülkenin hazinesine girecek yıllık yaklaşık 25 milyar TL’den feragat ediyoruz. Bu tutar katlanarak büyüyecek ve 3 yılda belki 90-100 milyar TL’yi bulacak. Geçen sene yandaş firmalara uyguladığınız vergi istisnaları 660 milyar TL. Peki bu sene emekli maaşları asgari ücrete eşit olsun dediğimizde bunun maliyeti ne kadar olacaktı? 66 milyar TL. Bu ülkenin kaynak problemi yok, kaynakları kullanma problemi var ve temelinde ise halka değil yandaşa hizmet etme var."