CHP'li Arslan'dan Bakan Uraloğlu'na soru önergesi: ''PTT'yi Varlık Fonu mu yönetiyor?''

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Posta ve Telgraf Teşkilatı’ndaki (PTT) özelleştirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Arslan, "PTT, bu ülkenin kılcal damarlarına işlemiş, 184 yıllık köklü bir kurumdur. Halkın malı olan bu güzide kurum şeffaf olmayan yöntemlerle satılamaz, özelleştirme adı altında yağmalanamaz" dedi.

Geçen ay verdiği ilk önergesinde PTT’nin zarar eden bir kurum haline getirildiğini, başmüdürlüklerin kapatılacağı ve Eskişehir PTT Başmüdürlüğü’nün geleceğinin belirsizleştiğini gündeme getirdiğini, ancak önergeye yanıt verilmediğini belirten Arslan, "PTT, bu ülkenin kılcal damarlarına işlemiş, 184 yıllık köklü bir kurumdur. Halkın malı olan bu güzide kurum şeffaf olmayan yöntemlerle satılamaz, özelleştirme adı altında yağmalanamaz. PTT çökmedi, çökertildi. Bunun bedeli halka ve çalışanlara ödetilemez" değerlendirmesini yaptı.

Arslan'ın, Bakan Uraloğlu'na yönelttiği sorular şu şekilde: