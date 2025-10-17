CHP'li Arslan: "Yurttaşların ilaca ulaşamadığı, kapı kapı ilaç aradığı bir sistem kabul edilemez"

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, ilaç tedarik zincirinde yaşanan sorunla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik BAkanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na iki ayrı soru önergesi verdi.

İlaç tedarik zincirindeki kırılmanın artık toplumsal bir krize dönüştüğünü vurgulayan Arslan, "İlaç fiyatlandırmasında kullanılan sabit avro değeri 21,67 TL iken, piyasa kuru 48 TL’nin üzerinde. Bu makas, ithal ilaçların ülkeye girmesini imkânsız hale getirdi. Kanser ve kronik hastalıkların tedavisi aksıyor, halkın yaşam hakkı tehlikede" dedi.

Arslan, eczanelerin de artan kira, enerji, personel ve vergi yükleri altında ezildiğini belirterek, "Eczacılar bıçak kemiğe dayandı diyor; hem ekonomik olarak tükenmiş durumdalar hem de halkın öfkesine maruz kalıyorlar. Sağlık Bakanlığı artık geçici değil, kalıcı ve öngörülebilir çözümler üretmelidir" ifadelerini kullandı.

"BAZI İLAÇ FİRMALARI DEVLETİ VE VATANDAŞI ZARARA UĞRATIYOR"

Kamu Kurum İskontosu (KKİ) sistemindeki suistimallere dikkat çeken Arslan, Türk Eczacıları Birliği’nin Nisan 2025 raporuna atıf yaparak en az 22 firmanın 60’tan fazla ilaçta KKİ uygulamadığını veya eksik uyguladığını belirtti. Arslan, şunları kaydetti:

"Bazı firmalar SGK ile yaptıkları anlaşmaları hiçe sayıyor; iskontoyu uygulamıyor, fark vatandaşın cebinden çıkıyor. Bu durum hem ekonomik hem de etik bir sorumsuzluktur. SGK bu firmalar hakkında hangi denetimi yaptı, hangi yaptırımı uyguladı, kamuoyuna açıklansın. Eşdeğeri olmayan ilaçlarda KKİ uygulamayan firmalar pazar hâkimiyetlerini kötüye kullanıyor. Bu keyfi tutum hem rekabet hukukuna aykırıdır hem de halkın ilaca erişimini engellemektedir"

"DEVLET, HALKIN SAĞLIĞINI PİYASANIN İNSAFINA BIRAKAMAZ"

CHP’li İbrahim Arslan, ilaç fiyatlandırması, sabit kur politikası ve KKİ uygulamalarındaki aksaklıkların Anayasa’nın 56’ncı maddesiyle güvence altına alınan sağlık hakkını fiilen ihlal ettiğini belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Sağlık bir hak, ilaç temel bir ihtiyaçtır. Yurttaşlarımızın ilaca ulaşamadığı, eczanelerin kapı kapı ilaç aradığı bir sistem kabul edilemez. Devlet, halkın sağlığını piyasanın insafına bırakamaz. İlaç fiyatlandırma politikaları, katkı payı oranları ve kamu kurum iskontosu sistemi, halkın lehine yeniden düzenlenmelidir.”

Milletvekili Arslan, önergelerinin yalnızca eczacılarla ilgili değil, doğrudan halkın yaşam hakkına ilişkin olduğunu vurgulayarak, “Hedefimiz, halkın ilaca kolay eriştiği, eczacının emeğinin karşılığını aldığı, sürdürülebilir bir sağlık sistemi kurulmasıdır” dedi.