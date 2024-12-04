CHP'li Aşkın Genç: Asgari ücret gerçek enflasyon oranında artırılmalı

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.

Asgari ücret belirleme sürecinin öncesinde TÜİK'in enflasyon verilerinin yanıltıcı olduğunu söyleyen Genç, şunları söyledi: "Türkiye, tarihinin belki de en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Hayat pahalılığı, işsizlik, gelir eşitsizliği… Her biri, vatandaşlarımızın omzunda taşınması giderek zorlaşan yükler haline gelmiş durumda. Fakat bu yükü paylaşması gerekenler; halkı için çalışması gerekenler, ne yazık ki halkın sorunlarına kör ve sağır kalıyor."

"Mevcut asgari ücret, bırakın bir ailenin ihtiyaçlarını karşılamayı, bir bireyin dahi insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyi sunmaktan çok uzak" diyen Genç, şunları söyledi:

"Son açıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 562 TL, yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 TL’ye ulaşmış durumda. İstatistik oyunlarıyla, TÜİK’in makyajlanmış verileriyle halka pembe tablo çizmeye devam ediyorlar. ENAG’ın açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 86,76. Ancak TÜİK’e göre bu oran yalnızca yüzde 47,09. Gerçekler halkın mutfağında kaynayan tencerede saklıdır. Çocuklarına bir öğün yemek bile hazırlayamayan anneler, markette fiyat etiketlerini görünce eli cebine gitmeye korkan babalar bu ülkenin gerçek yüzleridir.

"GERÇEK ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMALI"

Asgari ücrete ilişkin değerlendirmesinde Genç, "Asgari ücret, insan onuruna yaraşır bir seviyeye çıkarılmalı ve gerçek enflasyon oranında artırılmalıdır. Bu bir lütuf değil, devletin vatandaşına olan borcudur" ifadelerini kullandı.