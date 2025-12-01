CHP'li Aşkın Genç: "Kriz büyüdükçe İletişim Başkanlığı bütçesi de büyüyor"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşma yaparak İletişim Başkanlığı’nın bütçe artışına tepki gösterdi. Genç, "2026 yılı için İletişim Başkanlığı'nın bütçesi 7 milyar 560 milyon liraya çıkarılıyor. İki yılda yaklaşık yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Her gün 20 milyon lira afişe, reklama, filme, kampanyaya ve toptan algı yönetimine gitmekte. Millet dişinden tırnağından artırırken, kamunun iletişim yükü iki yılda neredeyse yarı yarıya büyümüş. Kriz büyüdükçe İletişim Başkanlığı bütçesi de büyüyor" dedi.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın bütçelerinin geçtiğimiz yıla göre artış göstermesini eleştirerek, şunları söyledi:

"SARAY’IN PROFESYONEL PROPAGANDA AJANSI"

"2024 yılında bu kurum 5 milyar 57 milyon lira harcamış. Bunun 4 milyar 18 milyon lirası mal ve hizmet alımları. Yani yapılan her 5 liralık harcamanın 4 lirası kampanyalara, reklamlara, tanıtım ve iletişim ihalelerine gitmiş. Her 100 liranın yaklaşık 80 lirası propaganda için. İletişim Başkanlığı, bir kamu kurumu olmaktan ziyade, Saray’ın profesyonel propaganda ajansıdır.

2026 yılı için İletişim Başkanlığı'nın bütçesi 7 milyar 560 milyon liraya çıkarılıyor. İki yılda yaklaşık yüzde 50’lik bir artış söz konusu. Günlük hesaba vurursak, sadece bu kurum için günde 20 milyon liranın üzerinde bir bütçeden söz etmekteyiz. Her gün 20 milyon lira afişe, reklama, filme, kampanyaya ve toptan algı yönetimine gitmekte. Millet dişinden tırnağından artırırken, kamunun iletişim yükü iki yılda neredeyse yarı yarıya büyümüş. Kriz büyüdükçe İletişim Başkanlığı bütçesi de büyüyor. Şunu da altını çizerek söylemek isterim, bugün burada İletişim Başkanı yok. Bütçesini biz tartışıyoruz, ama kendisi gelip tek cümle kurma zahmetine bile katlanmıyor. Ortada bu kadar büyük bir kaynak var, hesabı Meclis’e karşı vekâleten veriliyor.

"DİYANET İÇİN GÜNDE YARIM MİLYARA YAKIN KAYNAK KULLANILIYOR"

Şimdi gelelim Diyanet İşleri Başkanlığı'na… İki yılda Diyanet bütçesi yaklaşık 77 milyar lira artıyor. Neredeyse iki katına çıkan bir bütçeden söz ediyoruz. Günlük karşılığıyla Diyanet için günde yarım milyara yakın, yaklaşık 478 milyon liralık bir kaynak kullanılıyor. Bu artış, toplumsal ihtiyaçtan mı kaynaklanıyor, yoksa siyasi tercihlerden mi? Bugün burada Diyanet İşleri Başkanı da yok. 174 milyarlık bütçesi görüşülürken, gelip Meclis’e kendisi bir cümleyle dahi hesap vermiyor, vermek istemiyor.

İletişim Başkanının da Diyanet İşleri Başkanının da gelmediği bir bütçe görüşmesinde, sadece rakamları konuşmak zorunda kalıyoruz; çünkü bu kurumların başındakiler yüz yüze parlamentoya hesap vermeyi tercih etmiyorlar. Türkiye’de bütçe, ihtiyaca göre değil, siyasete göre şekilleniyor. Toplumun gerçek sorunlarına göre değil, sarayın siyasal tercihlerine göre şekilleniyor."

"EK BÜTÇEYİ SIRADANLAŞTIRIP, BÜTÇE AÇIĞINI GELENEK HALİNE GETİRDİNİZ"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de 23 yıldır art arda bütçe hazırlayan iktidara hazırladıkları bütçelerin büyük bir çoğunluğunun neden yıl sonu hedeflerini tutturamadığını sordu. Öztürk, şöyle devam etti:

"Neden her yıl yeni bir açık, yeni bir ek bütçe, yeni bir borç tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz? Neden bu açıkların faturası her defasında sizlere değil de millete kesiliyor? Ek bütçeyi sıradanlaştırıp, bütçe açığını gelenek haline getirdiniz. 2026 merkezi yönetim için tam 18 trilyon 930 milyar liraydı. Ama bu devasa bütçenin içinde milletin refahı yok, emeklinin rahatı yok, memleketin geleceği yok, gençlerin umudu yok. Bütçenin kalbi yine faiz ödemeleriyle, garanti ödeme projeleriyle, protokol harcamalarıyla atıyor. Bu bütçeye baktığımızda üretim yok, istihdam yok, gelir güvencesi yok ama borç çok, faiz çok, israf çok, lüks çok.

2026 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 21 milyar 286 milyon lira. Saray için tasarruf yok, saray için kısıtlama yok, saray için fedakarlık yok ama millet için bunların hepsi tasarruf, kısıtlama, fedakarlık, hepsi vatandaştan bekleniyor. Cumhurbaşkanının günlük harcaması 53 milyon lirayı buluyor. 1 günde 53 milyon lira. Bu parayla her gün bir okul yapılabilir, binlerce öğrenci burs alabilir. Deprem bölgesine bir ilçe hastanesi yapılabilir ama bu iktidar parayı millete değil, kendi günlük konforuna harcıyor"