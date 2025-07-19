CHP'li Asu Kaya: "Bu milletin, bu kadınların ahını alarak gideceksiniz bu iktidardan"

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün Trabzon'da Meydanpark'daki Atatürk Alanı'nda yapıldı.

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, miting öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kaya, Trabzon mitinginin 38'inci eylemleri olduğunu belirterek, "Trabzon'da on binler bu alana yürüyor. Halen binlerce insan bu alana ilerliyorlar" dedi.

Trabzon'da fındık bahçelerini ziyaret ettiklerini söyleyen Kaya, "Kadınlar gözyaşları içerisindeydi. Ben Osmaniye milletvekiliyim, Çukurova'nın milletvekiliyim. Bir dönem Çukurova'nın bir altını vardı, pamuğu vardı. O altına, o pamuğa bakardınız, bir yıl boyunca onun hasadından gelen pamuğun geliriyle hem çocuğunuzu evlendirirdiniz ve bir yıl boyunca o aile o pamuktan geçinirdi. Trabzon'un da altını fındığı ama fındıkla maalesef değil çocukların evlatlarını evlendirmek, ki biliyorsunuz Aile Yılı diyorlar, nüfus artış hızı geriledi diyorlar, gözyaşları içinde dün fındık toplayan kadınlar, 'Hiçbir şey yetmiyor' diyorlar. İşte bugün onun için Trabzon'da tüm kadınlar buradalar" şeklinde konuştu.

Kaya, şöyle devam etti:

"Ekrem Başkanımızın 15,5 milyon insanın 'Benim adayım İmamoğlu' dediği ve 20 milyonu aşan imza ile de gittikçe artan destekle bir sonraki Trabzonlu bir Cumhurbaşkanı adayı olduğu için Trabzonlular burada, Trabzonlu kadınlar burada. Bugün Genel Başkanımız hem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı adayımıza ve tutuklu tüm belediye başkanlarımıza, Zeydan Başkan'ımıza, Muhittin Başkan'ımıza, Mehmet Murat Çalık Başkan'ımız, Oya Başkan'ımız...

Buradan bu iktidara seslenmek istiyorum; biliyoruz, merhametsizsiniz. Ne insana merhametiniz var ne doğaya ne ağaca, hiçbir şeye merhametiniz yok. Ama bugün bir anne ağlıyor. O annenin, o kadınların gözyaşlarında boğularak gideceksiniz. Bu milletin, bu kadınların ahını alarak gidiyorlar bu iktidardan.

"BUNCA YOKSULLUĞU, AÇLIĞI, SEFALETİ KADINLARIN ÜSTÜNE YÜKLEDİLER"

Mehmet Murat Çalık Başkan'ımız doktorlara emanet, meslektaşlarıma emanet. Ellerinden geleni yapıyorlar, mesleki tüm bilgileriyle, önerileriyle. Ama onları dinlemeyen, merhametsiz bir iktidar, siyasallaşmış bir yargı var. Biz biliyoruz ki bizi cezalandırmaya çalışıyorlar. Ama bir insanın hayatıyla oynuyorlar. O insanların ahıyla, bu kadınların ahıyla, gözyaşlarıyla bu iktidarı sürdüremeyecekler. Bu yanlıştan dönmeye çağırıyorum onları.

Bu meydanda on binlerce insan boşuna gelmiyor. Bunca yoksulluğu, açlığı, sefaleti kadınların üstüne yüklediler. Muğla'nın Milas ilçesinin İkizköyü'nün kadınları açlık orucundalardı. Sonuna kadar milletvekili arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde direndiler ama geçtiğimiz saatlerde maalesef tüm direncimize rağmen o yasayı, doğa katliam yasasını geçirdiler Meclis'ten. Fakat zannetmesinler ki, bu yasayla biz onların doğayı katletmelerini, o insanların havasına, suyuna, toprağına, ağacına, tek gelirlerine, tek yaşam kaynaklarına el koymalarına, o beşli çetelerine, rant ortaklarına beş kez çekmelerini müsaade edeceğimizi hiç zannetmesinler. Biz direnmeye devam edeceğiz."