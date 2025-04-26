CHP'li Asu Kaya: "Herkesin gözü önünde bir kadını neredeyse yarı çıplak bırakan orantısız gözaltı şiddeti insanlık suçudur"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’daki öğrenci eyleminde bir kadın eylemcinin sürüklenerek gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Asu Kaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketleyerek, şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'da 'Gençlik ayakta' yürüyüşündeki bu rezil görüntüleri herkes izlesin. İçişleri Bakanlığı’nın, 'çıplak arama yok' açıklamalarına kimse inanmıyordu, o cinsel saldırıyı yaşayan genç kadınlar önce Meclis'te yaşadıklarını anlattılar, bugün de sokaklarda gerçeğini yaşamaya devam ediyorlar. Bir genç kadın, polis şiddetiyle hunharca sürüklenirken, bu ülkenin 'güvenlik' anlayışının nasıl bir şiddet sarmalına girdiğini bir kez daha görüyoruz. Kolluk güçleri, kadınların onurunu hiçe saymaya, bedenlerine saldırmaya devam ediyor. Yeniden hatırlatıyoruz; herkesin gözü önünde bir kadını neredeyse yarı çıplak bırakan orantısız gözaltı şiddeti, bu rezillik, kadın düşmanı, genç düşmanı iktidarın vatandaşına karşı işlediği bir insanlık suçudur. Ayrıca, 'Geleceğimiz için Yürüyoruz' diyen, bitmeyen adaletsizliklere ses çıkarmaya çalışırken bu akşam gözaltına alınan 30 gencimiz de bir an önce serbest bırakılmalıdır."