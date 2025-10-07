CHP'li Atalar: "Afife Tiyatro Ödülleri, tiyatronun değil, iktidarın sahnesi oldu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Afife Tiyatro Ödülleri'nde yaşananlara tepki gösterdi. Atalar, "Afife Tiyatro Ödülleri artık tiyatronun değil, iktidarın sahnesi oldu. Sahneye çıkıp Tamer Karadağlı’ya teşekkür edenler ödüllendirilirken sahici direnişi temsil eden öğrenciler salondan atıldı, akademisyenler cezalandırıldı, muhalif sanatçılarımız yok sayıldı. Törene katılmayan, salonu terk eden, sahte ödüllere alkış tutmayan herkesin yanındayız" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, 27. Afife Tiyatro Ödül Töreni'nde, "En Başarılı Kadın Oyuncu" ödülünü alan Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'ın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı‘ya teşekkür etmesi nedeniyle salonda bulunanlar tarafından protesto edilmesine tepki göstererek yazılı açıklamada bulundu.

Atalar yaptığı açıklamada, "DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya sahnede açıkça teşekkür eden ve hiçbir yönetmenlik tecrübesi olmaksızın 'başrejisör' kadrosuna atanan Sükun Işıtan'ın ataması, kamuoyunun gözleri önünde yaşanan açık bir liyakatsiz kadrolaşma örneğidir. Afife Tiyatro Ödülleri artık sanatın değil, siyasetin gölgesinde verilmektedir. Başta muhalif sanatçılar olmak üzere törende protestoya uğrayan, salondan çıkarılan öğrenciler ve görevlerinden uzaklaştırılan akademisyenlerle dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"VİCDANININ AYDINLIĞINDA YÜRÜYEN TÜM SANATÇILARIMIZA SELAM OLSUN"

Ödüllerin yalnızca kamu kaynaklı Devlet Tiyatrosu’na yönlendirilmesini; özel tiyatroların, bağımsız sanatçıların ve gerçek emekçilerin yok sayılması anlamına geldiğini belirten Atalar, şunları kaydetti:

"Bir ödül gecesi değil, bir liyakatsizlik gecesi. Afife Tiyatro Ödülleri artık tiyatronun değil, iktidarın sahnesi oldu. Bizler dün gece maalesef Afife Tiyatro Ödülleri’nde bir siyaset sahnesi izledik. Bir rejimin sahnesi kuruldu ve sanatın onuru çiğnendi. Ödüller kamu kaynaklarıyla desteklenen Devlet Tiyatrosu’na dağıtılırken vergi yükü altında ezilen ve seyircisi dışında desteği olmayan özel tiyatrolar görmezden gelindi. Sahneye çıkıp Tamer Karadağlı’ya teşekkür edenler ödüllendirilirken sahici direnişi temsil eden öğrenciler salondan atıldı, akademisyenler cezalandırıldı, muhalif sanatçılarımız yok sayıldı. Ve bu çarpık düzenin başına, liyakatiyle değil, sadakatiyle oturtulan bir isim var: Tamer Karadağlı.

Hocaları tasfiye edenlere, muhalif akademisyenleri fişleyenlere karşı dimdik duran; salonun ışıkları altında değil, vicdanının aydınlığında yürüyen tüm sanatçılarımıza selam olsun. Törene katılmayan, salonu terk eden, sahte ödüllere alkış tutmayan herkesin yanındayız. Sanatçılar susmasın diye, susmayanların yanındayız. Filistin için pankart açıp dışarı atılan öğrencilerin yanındayız. Muhalif oldukları için görevden alınan 12 akademisyenin yanındayız. O sahte törene katılmayı reddeden, salonu terk eden tüm sanatçıların yanındayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na da DT Genel Müdürlüğü’ne de bu liyakatsizliğin hesabını sormaya devam edeceğiz.”