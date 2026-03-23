CHP'li Atan: ''Mevcut hastane taşınarak değil güçlendirilerek sorun çözülür''

Artvin merkezdeki mevcut hastanenin Lomaşen Mahallesi’ndeki TOKİ alanına taşınması planına yönelik tartışmalar devam ediyor. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, "Biz hastaneye karşı değiliz, ancak merkezin dışına taşınması farklı bir amaca hizmet ediyor. Amaç hastane değil, Artvin’in insansızlaştırılması. Mevcut hastane güçlendirilerek ve doktor eksikliği giderilerek sorun çözülebilir" dedi.

Artvin merkezde bulunan hastanenin Lomaşen Mahallesi’ndeki TOKİ alanına taşınması planlanıyor. Plan, "kentte çarşıya gelenleri azaltacağı ve sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştıracağı yönünde" eleştiriliyor. Hastanenin il merkezinden taşınmasını "Artvin’in insansızlaştırılmasına yönelik bir projenin parçası olduğu" öne sürülüyor. Bazı Artvinliler ise yer tartışmasına girmeden "Yeter ki hastane yapılsın" görüşünü dile getiriyor.

Artvinli Serap Özmert, hastanenin konumundan çok hizmet kalitesine dikkati çekerek, sevklerin önlenmesini ve vatandaşların sağlık hizmetine il dışına gitmeden erişebilmesini istedi. Özmert, şöyle konuştu:

"Şöyle ki; bir Artvinli vatandaş olarak Artvin’de hastanenin yerinden ziyade, genelde işlemlerimizi Rize, Trabzon gibi illerde yaptırdığımız için hastanenin Artvin’in neresinde yapılacağıyla ilgili sunulan alternatiflere dair bir önerimiz yok. Önemli olan hastanenin işlevi ve konumu. Biz hastanedeki işlemleri sağlayamadığımız için bu soruyu bizlerden ziyade yetkililere sormanız gerekiyor ki vatandaşın yaşadığı sorunlara çözüm bulunsun. Tekrarlıyorum; hastanenin yerinin önemi bence yok, işlevi önemli. Biz orada da burada da, İskebede olsa oraya da gideriz. Küçük bir yer; ulaşım sıkıntısı fazlasıyla yok. Önemli olan hastanenin işlevi ve bizlerin kendi sağlık sorunlarımıza çözümü il dışında aramadan burada bulmamız. Aslolan bu.

Maalesef hasta hastaneye gelince Erzurum, Trabzon ve Rize’ye sevk ediliyor. Kimi zaman hastalar burada bekletiliyor. Zaman zaman tanık olduğumuz, hayatını kaybeden hastalar oldu. Bu sorun sadece Artvin’le sınırlı değil. Türkiye’de kaliteli sağlık hizmeti alabilsek… Bizim istediğimiz kalite ve çıkan sonuçların net olması."

"ÖNEMLİ OLAN HASTANENİN İÇİNİ DOLDURABİLMEK"

Osman Varolan ise hastanenin yerinden çok hekim kadrosunun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sevklerin önüne geçilmesinin asıl öncelik olduğunu söyledi. Varolan, şunları kaydetti:

"Vallahi Artvin için hizmet olsun da aşağıda olmuş, yukarıda olmuş çok fark etmez. Ama önemli olan içerisini doldurabilmek. Hastane yapmak bence yeterli değil; önemli olan içine hekimleri doldurabiliyor muyuz, insanların buradan Erzurum’a veya Trabzon’a gitmelerine engel olabiliyor muyuz, önemli olan odur. Çünkü sağlıktan öteye bir şey yoktur. Sağlığımız her şeyden önemli. Onun için hastanenin karşıda yapılmasına karşı değilim. Evet, ilçeleri de düşünmemiz gerekiyor; ulaşım açısından doğru bir yer diye düşünüyorum. Ama keşke Artvin merkezde de yer olsa da merkezde yapsak. Büyük şehir hastanesi deniyor ama bizim nüfusumuz o kadar değil. 400 yataklı bir hastanenin Artvin’e uygun olduğunu düşünüyorum."

Bir esnaf ise, "Hastanenin merkezde olması bizler için ulaşım açısından iyi. Ama yöneticiler aşağıyı uygun görmüşse biz ne diyebiliriz? Şu an hastanede doktor eksik. Eşim hasta ve birçok ameliyat oldu; en ufak şeyde Rize’ye gitmek zorunda kalıyoruz. Evet, şu anda Artvin parçalanmış durumda ve ne yazık ki küçük bir yer. Böyle giderse Artvin bitiyor" dedi.

Esnaf Yetkin Beyaz, "Artvin merkezde bir esnaf olarak hastanenin merkezde olmasını isterim. Şu anda Artvin’de bir hastane kaldı; bu da giderse çarşı esnafı ve insanlar ne yapacak? Her şeyi aşağıya ve karşıya taşıyorlar. Merkezde yaşayanlar ne yapacak? Çarşıyı mı kaldıracaklar, ne olacak yani" diye sordu.

"AMAÇ HASTANE DEĞİL, ARTVİN’İN İNSANSIZLAŞTIRILMASI"

CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, şöyle konuştu:

"Şimdi kesinlikle baştan şunu söyleyelim: Biz Artvin’de yeni yapılacak bir hastaneye karşı değiliz. Bunun bilinmesi gerek. Mevcut hastanenin koşulları güncellenerek ve Artvin’e doktor gönderilerek bu sorunların çözülebileceğini de söylüyoruz. Eğer bir hastane yapılacaksa bunun gerçek amacının ne olduğunu bilmemiz lazım. Evet, geçenlerde bir röportajımda ‘Kral çıplak’ dedim. Evet arkadaşlar, kral çıplak. Amaç hastane değil. Amaç Artvin’in insansızlaştırılması. Hastaneyle beraber Artvin’deki kurumların başka yerlere taşınması hedefleniyor. Artvin’de yukarıda Cerattepe’de yapılan maden faaliyetiyle ilgili açık kazı çalışmasına geçileceğinden dolayı, üst bölgelerin insansızlaştırılması gerekiyor, kendilerine göre. Bunun altyapısı hazırlanıyor. Hastaneymiş, başka bir şeymiş; hepsi bahane.

Biz onlara bir alternatif sunduk. Başka bir alternatif de olabilir; bizim sunduğumuz alternatif de olmayabilir. Fakat Artvin’in içerisinden hastanenin götürülmesiyle ilgili sıkıntı var. Biz dedik ki; şu anda İskebede’deki futbol sahasının olduğu yer bu iş için uygundur. Artvin’in aynı zamanda çevre yolu sorunu da ortadan kalkıyor. Viyadük’ten başlanan, Omana Viyadüğü’nden yüzde 3 meyille, virajsız bir çıkış oluyor. Oradan da bir tünelle Erzurum yoluna bağlantı sağlanıyor. Böylece bir nevi çevre yolu da yapılmış oluyor. O yüzden eğer gerçek niyetleri hastane yapmaksa, Artvin’i insansızlaştırmadan bir hastane yapsınlar. Artvin’i yok etmeden bir hastane yapsınlar. Yukarıdaki Cerattepe’deki faaliyetlerin rahat yürütülmesi için Artvin’in insansızlaştırılması adına bu tür şeyleri yutmuyoruz. Tekrar ‘kral çıplak’ demeye devam edeceğiz."