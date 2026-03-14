CHP'li Avşar, TRT'nin yayın politikasını Meclis gündemine taşıdı

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, TRT'nin taraflı olduğunu ifade ettiği yayın politikasını gündeme taşıdı.

Avşar, önergesinde "Anayasa ve yasal mevzuatın aksine özellikle son yıllarda, TRT’nin yayın politikalarında ağır bir siyasi tarafgirlik, muhalefet partilerine yönelik sistematik bir görmezden gelme ve kamuoyunun haber alma hakkını zedeleyen uygulamalar gözlemlenmektedir. Muhalefet temsilcileri aleyhine tutum takınmakla birlikte, muhalefet partilerinin grup toplantıları, basın açıklamaları, mitingleri ve halkla buluşmaları haber değeri taşımasına rağmen çoğunlukla TRT ana haber bültenlerinde ve haber kanallarında yayınlanmamaktadır. TRT’ye ayrılan kamu bütçesinin, yalnızca iktidar lehine kullanılması, milyonlarca vatandaşın vergisinin, siyasal eşitliği zedeleyen bir yayıncılığa harcanması kamuoyu vicdanında ağır hasar oluşturmaktadır. Tarafsız ve objektif kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun iktidar lehine açıkça yanlı yayınlar yapması ve yayın politikasının böyle kurgulaması, kamuoyunda büyük rahatsızlık yaratmaktadır. Bununla birlikte, Kamu kaynaklarıyla finanse edilen TRT’nin bu kaynağının etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkelerine uygun ve şeffaf olmayan bir şekilde harcanması Anayasal bir sorumluluk doğurmaktadır" ifadesini kullandı.

CEVDET YILMAZ'A SORU ÖNERGESİ SUNULDU

Avşar, önergesinde şu soruları yöneltti: