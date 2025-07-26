CHP'li Avşar ve Rızvanoğlu'ndan Silivri Cezaevi'de tutuklu partililere ziyaret: Zihinleri özgür, kalemleri dimdik

CHP'li Avşar ve Rızvanoğlu'ndan Silivri Cezaevi'de tutuklu partilileri ziyaret etti.

Avşar, "İstanbul Milletvekilimiz Evrim Rızvanoğlu ile birlikte Silivri Cezaevi’nde tutuklu yol arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Dört duvar arasındalar belki ama zihinleri özgür, kalemleri dimdik ayakta. Tüm baskıya ve sistematik işkenceye rağmen tek dertleri okumak, yazmak, milletin sorunlarına çözüm aramak ve bu ülkenin geleceğini düşünmek. Yarınlar için verdikleri mücadele, içeriden de sürüyor. Bizler de kıstırılan seslerin sesi olmaya, adaletsizliğe karşı durmaya ve demokrasi için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" ifadesini kullandı.