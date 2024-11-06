CHP'li Aygun, bütçe görüşmelerine ekmek ve sütle geldi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yapıyor.

CHP'li İlhami Özcan Aygun, Plan ve Bütçe Komisyonu'na elinde ekmek ve süt ile geldi.

Aygun, "Söylenecek söz yok. Üreten kazanmıyor ama bir tane fincan kahve 120 TL. Yazıktır, günahtır. Çiftçiye 'Ananı da al git' diyenler vardı. Çiftçiyi perişan ettiler. Ama geldiğimiz noktada şimdi kalkmışlar 'AK Parti olmasaydı, ekmek bulamazdınız' diyorlar. Şu an okullarda yerli malı haftası kalmadı. Niçin? AK Parti'nin yanlış yapmış olduğu politikalarından. Köylerde tezek kokusu vardı, tezek kokusunu bitirdiler" diye tepkisini dile getirdi.