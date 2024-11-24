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CHP'li Aygun'dan Masterchef Sergen'e tepki: Kendisini şiddetle kınıyorum

CHP'li İlhami Özcan Aygun, Masterchef yarışmasıyla ünlenen Sergen Özcan'ın "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" sözlerine tepki göstererek, "Sözlerinden dolayı kendisini şiddetle kınıyorum" dedi.

Güncel
  • 24.11.2024 15:16
  • Giriş: 24.11.2024 15:16
  • Güncelleme: 24.11.2024 15:20
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Aygun'dan Masterchef Sergen'e tepki: Kendisini şiddetle kınıyorum

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Masterchef yarışmasıyla ünlenen ve Köfteci Sergen isimli restoranların işletmeciliğini yapan Sergen Özcan'ın sözlerine tepki gösterdi.

Aygun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sergen Özcan'ın "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" dediğini anımsattı.

"Sözlerinden dolayı kendisini şiddetle kınıyorum" diyen Aygun, "Hayrabolulu hemşehrilerimin onurunu hedef alan önyargılı bu söylem, sadece hoşgörüsüzlük yaratmakla kalmaz, aynı zamanda insanların arasındaki dostane ilişkileri de zedeler. Köfteci Sergen’i saygılı ve sağduyulu olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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